Путин заявил о невозможности предугадать развитие ситуации с COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Невозможно на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, поэтому в регионах необходимо поддерживать коечный фонд. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает пресс-служба Кремля.

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — сказал Путин.

Президент добавил, что в такой ситуации коечным фондом в рамках региона нужно управлять «очень грамотно», не допуская «перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

О появлении нового штамма коронавируса в середине декабря прошлого года сообщило Министерство здравоохранения Великобритании. Тогда премьер-министр страны Борис Джонсон говорил, что этот штамм может оказаться на 70% заразнее обычного.