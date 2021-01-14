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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о невозможности предугадать развитие ситуации с COVID-19

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Невозможно на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, поэтому в регионах необходимо поддерживать коечный фонд. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, передает пресс-служба Кремля.

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — сказал Путин.

Президент добавил, что в такой ситуации коечным фондом в рамках региона нужно управлять «очень грамотно», не допуская «перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

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О появлении нового штамма коронавируса в середине декабря прошлого года сообщило Министерство здравоохранения Великобритании. Тогда премьер-министр страны Борис Джонсон говорил, что этот штамм может оказаться на 70% заразнее обычного.

Случаи заражения новым видом коронавируса обнаружили уже более чем в 40 странах. В конце года его выявили и в России у вернувшегося из Великобритании.

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В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, всего выявлено 3 млн 495 тыс. 816 случаев заражения коронавирусом, в том числе 24 763 за последние сутки. С начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 63 940 человек, выздоровели 2 млн 882 тыс. 44 больных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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