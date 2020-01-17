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Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века

Отмена политики «одна семья — один ребенок» не помогла Китаю восстановить былые темпы прироста населения. Коэффициент рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня
Фото: Giulia Marchi / Bloomberg

В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек, следует из опубликованного отчета Национального бюро статистики. Согласно данным ООН, это самый низкий показатель прироста населения страны с момента основания КНР в 1949 году.

Население Китая, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, превысило 1,4 млрд человек. С учетом смертности темп естественного прироста населения составил в 2019 году 3,34 на 1 тыс. человек.

Для сравнения, согласно последним опубликованным данным (*pdf) Росстата, в России в 2019 году коэффициент рождаемости составил 10,2.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. По данным ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39,5 до 21,2. С начала 1980-х годов в КНР начала применяться политика «одна семья — один ребенок», которая ограничивала для большинства семей число детей. К 2007 году, по оценкам китайских чиновников, эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

От политики «одна семья — один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. Однако, как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. В мае 2018 года Bloomberg писал о планах властей Китая отменить все ограничения на число детей в семьях.

Как пишет Reuters, темпы роста населения в Китае замедляются по социальным причинам. «Многие молодые пары в Китае не хотят иметь детей, потому что они не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование наряду с дорогим жильем», — поясняет агентство. Кроме того, в Китае фиксируется высокий уровень разводов. За первые три квартала 2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод — 3,1 млн.

Снижение рождаемости при росте продолжительности жизни приводит к старению населения и увеличению доли неработающих по отношению к занятым в экономике людям, указывают эксперты. Это может создать проблемы для властей Китая, поскольку они обещали гарантировать выплаты пенсий и качество здравоохранения несмотря на замедление темпов роста экономики.

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Старение населения называл одним из главных вызовов для российской экономики главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа в преддверии октябрьского заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) при правительстве. «Один из главных вызовов для российской экономики — старение населения, которое может изменить модель потребления и накоплений и сдерживать потенциал экономического роста. Чтобы преодолеть демографический кризис и идти в ногу с глобальной экономикой, России необходимо сфокусироваться на развитии технологических инноваций», — говорил он.

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Демографические проблемы стали одной из причин пенсионной реформы в России, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в июле 2018 года. Из-за сокращения количества работающих граждан и увеличения числа пенсионеров — на каждого пенсионера приходится 1,8 работающего гражданина, который, по сути, «выдает деньги на одного пенсионера», сообщил он тогда. Если бы начало пенсионной реформы было отложено до 2030 года, то пропорция дошла бы до уровня, при котором на одного работающего гражданина приходился бы один пенсионер, уточнил Силуанов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Китай, рождаемость, статистика
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