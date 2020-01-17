Рождаемость в Китае упала до минимума с середины XX века

Отмена политики «одна семья — один ребенок» не помогла Китаю восстановить былые темпы прироста населения. Коэффициент рождаемости в стране упал до рекордно низкого уровня

Фото: Giulia Marchi / Bloomberg

В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек, следует из опубликованного отчета Национального бюро статистики. Согласно данным ООН, это самый низкий показатель прироста населения страны с момента основания КНР в 1949 году.

Население Китая, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, превысило 1,4 млрд человек. С учетом смертности темп естественного прироста населения составил в 2019 году 3,34 на 1 тыс. человек.

Для сравнения, согласно последним опубликованным данным (*pdf) Росстата, в России в 2019 году коэффициент рождаемости составил 10,2.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. По данным ООН, тогда примерно за десять лет коэффициент рождаемости упал с 39,5 до 21,2. С начала 1980-х годов в КНР начала применяться политика «одна семья — один ребенок», которая ограничивала для большинства семей число детей. К 2007 году, по оценкам китайских чиновников, эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

От политики «одна семья — один ребенок» Китай отказался только в 2015 году. Однако, как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. В мае 2018 года Bloomberg писал о планах властей Китая отменить все ограничения на число детей в семьях.