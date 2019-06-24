ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Директор Института демографии ВШЭ профессор Анатолий Вишневский говорит, что средний вариант ООН находится в промежутке между средним и низким вариантами Росстата, так что в принципе ООН и Росстат не так уж сильно расходятся. Кроме того, нужно учесть, что с 2014 года Россия включает в свое население крымчан (это около 1,9 млн человек), а ООН население Крыма не учитывает.

Представитель отдела народонаселения ООН подтвердил РБК, что население Крыма включается в прогнозе организации в состав населения Украины.

При этом у ООН в дополнение к медианному сценарию есть еще девять вариантов, которые различаются в зависимости от базовых предпосылок (уровни рождаемости, уровни смертности, миграционные потоки). В низком, пессимистичном, варианте население России уменьшается до 136,5 млн к 2035 году (это на 2 млн человек меньше, чем в низком варианте Росстата). А в сценарии без международной миграции (средний вариант прогноза минус миграционный прирост) население сокращается почти на 6,5 млн человек, до 139,5 млн, через 17 лет.

Еще один фактор различия в оценках численности населения — оценки международной миграции, указывает Вишневский. По прогнозу ООН, среднегодовой миграционный прирост (число иммигрантов минус число эмигрантов) в 2020–2025 годах составит 90 тыс. человек и вырастет до 97 тыс. к 2030–2035 годам (это один из крупнейших показателей в мире после США, Канады, Великобритании, Германии, Италии и Южной Африки). Но это все равно существенно меньше, чем прогнозирует Росстат: в его среднем варианте годовой миграционный прирост составит 255 тыс. человек в 2020–2035 годах.

Бремя пожилых

ООН прогнозирует увеличение медианного возраста в России (возраст жителя, выбранного таким образом, что ровно половина населения будет старше, а половина — младше) с 39,6 года в 2020 году до 44 лет к 2035 году. Затем, правда, медианный возраст начнет немного снижаться — до 42 лет к 2055 году. Росстат медианный возраст не публикует.

Сейчас российское население «старше», чем в целом на планете, — общемировой медианный возраст равен 30,9 года. В группе «пожилых» стран не только Россия, но и все страны Европы (например, на Украине медианный возраст оценивается в 41,2 года, во Франции — 42,3, в Германии — 45,7, в Португалии — 46,2).

В России непрерывно ухудшаются коэффициенты демографической нагрузки, показывающие соотношение между численностью детей и пожилых людей и численностью экономически активного населения. Реформа пенсионного возраста и была отчасти направлена на снижение демографической нагрузки (в части соотношения численности лиц старше трудоспособного возраста и численности населения трудоспособного возраста). Эти коэффициенты можно считать по-разному: например, сколько нетрудоспособных приходится на 1000 лиц трудоспособного возраста или сколько пожилых людей приходится на 1000 трудоспособных граждан. ООН в качестве базового выбирает отношение численности детей в возрасте до 14 лет и пожилых в возрасте от 65 лет к численности населения в возрасте 15–64 лет. Росстат конкретно этот показатель не выделяет (поскольку в России в отличие от большинства стран граница трудоспособного возраста для мужчин и женщин различается). Однако его можно самостоятельно посчитать, основываясь на прогнозе Росстата по численности населения в разбивке по однолетним возрастам.

По оценкам ООН, коэффициент демографической нагрузки («до 14 лет плюс старше 65/15–64 года») сейчас составляет 512 детей и пожилых на 1000 человек в возрасте 15–64 лет — столько же, сколько, например, в Канаде и Польше.

Но уже к 2030 году этот показатель вырастет на 14,5% — до 586 на 1000 — и перевалит за 600 к 2045 году, прогнозирует ООН в среднем варианте (примерно такую же траекторию рисует прогноз Росстата, но оценивает показатели нагрузки чуть ниже). Тем не менее в других странах Европы к тому времени бремя детей и пожилых на трудоспособное население увеличится еще сильнее: более 700 на 1000 человек — в Болгарии и Чехии, Австрии и Бельгии, более 800 — в Греции и Италии, почти 900 — в Испании.

Население России стареет, что связано в первую очередь с низкой рождаемостью, комментирует Вишневский. Есть два вида демографического старения — старение «снизу» (за счет снижения рождаемости) и старение «сверху» (за счет увеличения продолжительности жизни пожилых). Россия — это образец старения «снизу» практически без старения «сверху», отмечает профессор: продолжительность жизни людей в старших возрастах растет очень медленными темпами (поэтому, кстати, решение о повышении пенсионного возраста было преждевременным, считает он).

Продолжительность жизни

В то время как президент Владимир Путин поставил сверхамбициозную цель довести ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 80 лет к 2030 году, ООН прогнозирует, что эта отметка покорится России только к 2070-м годам. ООН считает, что Россия так и продолжит отставать по продолжительности жизни от всех стран Европы, кроме Молдавии и Украины.

По итогам 2018 года продолжительность жизни в России составила 72,9 года, при этом прирост показателя (всего 0,2 года) оказался самым низким за пять лет.

Росстат в среднем варианте ожидает роста продолжительности жизни меньше чем на четыре года между 2020 и 2035 годами — до 77,1 года. Только в высоком варианте прогноза Росстат рассчитывает на достижение поставленных президентом целей — 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году.

Прогнозные показатели Росстата по продолжительности жизни несколько завышены — особенно в высоком варианте, подразумевающем реализацию поставленных российским лидером демографических задач, говорит Анатолий Вишневский. «Мы несколько десятилетий топтались фактически на одном месте — тот уровень продолжительности жизни, который был в середине 1960-х — начале 1970-х годов, мы сумели восстановить только к 2010 году. Продолжительность жизни постепенно растет, но я не представляю, за счет чего можно сделать такой рывок, тем более что здравоохранение у нас, мягко говоря, не процветает», — говорит он.

По словам Вишневского, чтобы поднять продолжительность жизни на семь лет, другим странам понадобилось гораздо больше времени. Например, Швеции это удалось сделать за 36 лет, Японии — за 15 лет, Франции — за 22 года, США понадобился 31 год, а Россия хочет совершить такой рывок практически за десятилетие.