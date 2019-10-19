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Непредсказуемость и старость: что беспокоит иностранных инвесторов
Непредсказуемость изменений, старение населения, неопределенность законодательства: такие проблемы в российской экономике видят крупнейшие международные корпорации. 21 октября они обсудят инвестклимат в России с премьер-министром
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

21 октября в Москве пройдет очередное, 33 заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Традиционно на это мероприятие в Россию съезжаются главы крупнейших международных корпораций, чтобы обсудить с российскими властями свои основные проблемы и пожелания.

В этом году совету, который был основан правительством в 1994 году «для прямого диалога» власти и бизнеса, — 25 лет. Первые встречи проводил лично Борис Ельцин, а взаимодействием с приехавшими инвесторами  (их было всего девять компаний) руководил Виктор Черномырдин. Сейчас КСИИ возглавляет глава правительства Дмитрий Медведев, в текущем составе совета (ротация происходит ежегодно) — 53 международных корпорации, в их числе BP, Danone, PepsiCo, IKEA, Siemens, Total, Unilever, Société Générale Group, Unicredit и др.

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Явка на КСИИ — своего рода индикатор инвестиционной привлекательности России, а присутствие на его заседаниях глав крупнейших корпораций отражает ситуацию в отношениях страны с международным сообществом, пояснял ранее вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин. Формат пленарного заседания КСИИ — первые лица корпораций встречаются на обсуждении с главой российского правительства. Как рассказывали источники РБК из числа компаний-участников совета, с учетом «юбилейности» предстоящего заседания была «неформальная просьба о максимальной явке». В прошлом году явка была минимальной как минимум за последние пять лет — участвовала 31 компания. В этом году ожидается 38 участников (данные по состоянию на пятницу, 18 октября), рассказал РБК Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по России (координатор работы совета), — по его словам, это станет рекордом. Предыдущий был установлен в 2016 году, когда на заседание совета приехали 36 руководителей международных корпораций.

Традиционно список тех, кто из международных корпораций посетит заседание совета, не анонсируется. Как показал опрос РБК, точно планируют участвовать представители Abbott Laboratories, Carlsberg Group, Danone, Essity Aktiebolag, Exxon Mobil Corporation, IKEA Group, Kinross Gold Corporation
Mondelez International, Novartis, PepsiCo, Samsung Electronics Co., Société Générale Group, Unilever, Siemens.

«С учетом того, что приезжают первые лица международных корпораций, которые не так активно вовлечены в локальные взаимоотношения с чиновниками, и Россия для них — большой, но всего лишь один из рынков, разговор обычно жесткий. Повестку встречи, конечно, готовят российские офисы, но никто не застрахован от прямого вопроса от глобального CEO напрямую главе правительства. И это, в некоторой степени, держит российскую сторону в тонусе», — рассказывает о формате встречи представитель одной из компаний-участников.

Несмотря на «юбилейность» даты, никаких кардинальных изменений в программе не предвидится: «В понедельник, 21 октября, с CEO сначала будет проведен брифинг, затем они поедут на пленарное заседание, которое проведет глава правительства Дмитрий Медведев», — рассказывает Ивлев, добавляя, что от встречи ожидает традиционного «прагматичного обсуждения деловой среды и инвестклимата в России».

Накануне заседания РБК опросил попросил участников КСИИ рассказать о главных проблемах и плюсах российской экономики.

Ларс Леманн, исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа и президент пивоваренной компании «Балтика»

Главную проблему российской экономики можно описать одним словом — непредсказуемость. Речь идет о непредсказуемости регулирования экономики и правил ведения бизнеса — это часто препятствует выстраиванию долгосрочной бизнес-стратегии.

Если говорить о плюсах российской экономики, я бы выделил следующие сильные стороны: большой рынок, кадровый потенциал России, высокую конкуренцию и перспективы развития российского рынка. Большинство работающих в России иностранных компаний пользуются услугами исключительно местных специалистов, которые могут справиться с любыми, даже самыми сложными задачами.

Чарли Каппетти, генеральный директор Danone в России

Россия является одной из приоритетных стран для Danone из-за объема рынка и его потенциала. Если говорить о минусах, это нестабильность экономики, непредсказуемость изменений в государственном регулировании, введение новых требований. Инвесторам необходимо понимать повестку правительства и что может ждать бизнес в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В том числе и поэтому мы принимаем активное участие в работе КСИИ и диалоге с правительством.

Йеспер Бродин, президент и главный исполнительный директор группы компаний Ingka (управляет IKEA)

В России мы видим такие преимущества, как стабильный экономический рост, размер населения и возможности производства наших товаров. Мы также ценим работу, которая ведется в России по изменению экологического законодательства.

Но для успешного экономического развития нужно дальше принимать меры, которые упростят ведение бизнеса, и продолжать работу по «регуляторной гильотине». При этом важно, чтобы подобные инициативы не привели к повышению потребительских цен и снижению располагаемых доходов населения, поскольку это может стать барьером для экономического роста. Мы считаем, что вовлечение бизнеса в разработку и внедрение инициатив сделает процесс более эффективным и принесет дополнительные преимущества для страны.

Рамон Лагуарта, СЕО и председатель совета директоров PepsiCo

У России есть все составляющие сельскохозяйственно-продовольственного хаба: природные ресурсы, высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием и доступ на другие важные рынки региона. Мы также видим большие возможности развития устойчивой экономики, основанной на утилизации и повторном использовании отходов, когда пластиковая упаковка будет полностью перерабатываться, и мы уверены, что крупные компании могут сыграть здесь важную роль.

Но ряд рассматриваемых российскими властями регулятивных инициатив может поднять нагрузку на бизнес, снизить конкурентоспособность российских производителей и увеличить издержки потребителей. Чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост, иностранным инвесторам, таким как PepsiCo, нужно стабильное и предсказуемое регулирование.

Фредерик Удеа, главный исполнительный директор Société Générale

Один из главных вызовов для российской экономики — старение населения, которое может изменить модель потребления и накоплений и сдерживать потенциал экономического роста. Чтобы преодолеть демографический кризис и идти в ногу с глобальной экономикой, России необходимо сфокусироваться на развитии технологических инноваций. Но режим санкций в отношении ряда отраслей и компаний может стать препятствием. Кроме этого, на инвестиционный климат может негативно влиять изменчивость или неопределенность законодательства, которая не компенсирована судебной системой.

Если говорить о преимуществах, то, во-первых, серьезным аргументом в пользу краткосрочных и среднесрочных инвестиций в российскую экономику может стать снижение инфляции и волатильности курсов валют. Устойчивое снижение инфляции в России делает локальные активы особенно привлекательными на фоне низких ставок по всему миру. Во-вторых, у России есть бюджетные и иностранные золото-валютные резервы, которые позволяют противостоять внешним вызовам и могут способствовать улучшению структуры экономики. Даже если эти резервы будут инвестированы за рубежом, они дадут достаточные ресурсы для восстановления экономики и покрытия бюджетных разрывов, связанных с демографическими трендами.

Наконец, третье преимущество — сельскохозяйственный сектор, который может диверсифицировать российскую экономику. Земельный фонд страны позволяет не только удовлетворить внутренние потребности, но и нарастить экспорт сельхозпродукции. С 2014 года российский АПК успешно достигает целевых показателей по обеспечению страны сельхозпродукцией и привлекает инвестиции. Следующим большим шагом может стать повышение конкурентного присутствия в экспорте сырья и товаров с добавленной стоимостью.

Хоссам Ашур, вице-президент Mondelēz International и президент бизнес-юнита Восточная Европа

С 2016 года мы наблюдаем рост российского рынка кондитерских изделий, и для нас это важно, поскольку Россия входит в топ-10 ключевых рынков для Mondelēz International. В России есть свои традиции и культура потребления кондитерских изделий, при этом россияне доверяют известным брендам и открыты к новым трендам и инновациям, поэтому можно расширять ассортимент и каждый год предлагать новинки.

Что касается минусов, мы можем упомянуть громкие случаи применения новых налоговых требований к уже прошедшим сделкам, которые совершались в полном соответствии с актуальным на тот момент налоговым законодательством. Это нарушает базовый принцип, по которому закон не имеет обратной силы, и в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на инвестиционный потенциал российского рынка. Такие прецеденты вызывают неуверенность у налогоплательщиков и нарушают инвестиционное планирование, а компании не могут понять, как именно структурировать сделки и каким нормам закона следовать.

Также мы иногда наблюдаем, что российские власти, хотя и ставят правильные цели в развитии регулирования, слишком спешат. Например, практика расширенной ответственности производителя в области обращения с отходами еще не успела развернуться, инфраструктура переработки отходов на территории России еще только создается, но при этом уже предлагается резко повысить нормативы утилизации до 100%.

Наталья Колерова, президент группы компаний Novartis в России, генеральный менеджер «Новартис Онкология» в регионе Россия, Украина и страны СНГ.

Для нас очень понятный и четкий ориентир — появление в России системного взгляда на здравоохранение и формулирование четких задач. Здравоохранение стало одним из ключевых векторов развития экономики страны, что было четко отражено в 2018 году в указе президента и нацпроекте «Здравоохранение», направленном на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения. Приоритетами государства стало развитие системы здравоохранения и борьба с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Но достичь целей, заложенных в нацпроекте, невозможно без инновационной терапии, благодаря которой удается снижать смертность, например, от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Механизмы взаимодействия нужно совершенствовать, повышать эффективность планирования и расходования бюджетных средств, внедрять новые модели лекарственного обеспечения. Идеологически российская система здравоохранения готова к внедрению инновационных моделей лекарственного обеспечения, и мы работаем над их включением в госзакупки.

Еще мы надеемся, что со временем сотрутся грани между понятиями локальный и иностранный производитель, и у всех игроков фармацевтического рынка, которые работают ответственно и качественно, будут равные конкурентные возможности.

Автор: Елена Сухорукова
При участии: Ирина Парфентьева, Антон Фейнберг, Алина Фадеева, Анна Левинская
Теги: иностранные инвесторы, КСИИ, инвестклимат
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