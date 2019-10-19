Непредсказуемость и старость: что беспокоит иностранных инвесторов

«С учетом того, что приезжают первые лица международных корпораций, которые не так активно вовлечены в локальные взаимоотношения с чиновниками, и Россия для них — большой, но всего лишь один из рынков, разговор обычно жесткий. Повестку встречи, конечно, готовят российские офисы, но никто не застрахован от прямого вопроса от глобального CEO напрямую главе правительства. И это, в некоторой степени, держит российскую сторону в тонусе», — рассказывает о формате встречи представитель одной из компаний-участников.

Несмотря на «юбилейность» даты, никаких кардинальных изменений в программе не предвидится: «В понедельник, 21 октября, с CEO сначала будет проведен брифинг, затем они поедут на пленарное заседание, которое проведет глава правительства Дмитрий Медведев», — рассказывает Ивлев, добавляя, что от встречи ожидает традиционного «прагматичного обсуждения деловой среды и инвестклимата в России».

Накануне заседания РБК опросил попросил участников КСИИ рассказать о главных проблемах и плюсах российской экономики.

Ларс Леманн, исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа и президент пивоваренной компании «Балтика» Главную проблему российской экономики можно описать одним словом — непредсказуемость. Речь идет о непредсказуемости регулирования экономики и правил ведения бизнеса — это часто препятствует выстраиванию долгосрочной бизнес-стратегии. Если говорить о плюсах российской экономики, я бы выделил следующие сильные стороны: большой рынок, кадровый потенциал России, высокую конкуренцию и перспективы развития российского рынка. Большинство работающих в России иностранных компаний пользуются услугами исключительно местных специалистов, которые могут справиться с любыми, даже самыми сложными задачами.

Чарли Каппетти, генеральный директор Danone в России Россия является одной из приоритетных стран для Danone из-за объема рынка и его потенциала. Если говорить о минусах, это нестабильность экономики, непредсказуемость изменений в государственном регулировании, введение новых требований. Инвесторам необходимо понимать повестку правительства и что может ждать бизнес в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В том числе и поэтому мы принимаем активное участие в работе КСИИ и диалоге с правительством.

Йеспер Бродин, президент и главный исполнительный директор группы компаний Ingka (управляет IKEA) В России мы видим такие преимущества, как стабильный экономический рост, размер населения и возможности производства наших товаров. Мы также ценим работу, которая ведется в России по изменению экологического законодательства. Но для успешного экономического развития нужно дальше принимать меры, которые упростят ведение бизнеса, и продолжать работу по «регуляторной гильотине». При этом важно, чтобы подобные инициативы не привели к повышению потребительских цен и снижению располагаемых доходов населения, поскольку это может стать барьером для экономического роста. Мы считаем, что вовлечение бизнеса в разработку и внедрение инициатив сделает процесс более эффективным и принесет дополнительные преимущества для страны.

Рамон Лагуарта, СЕО и председатель совета директоров PepsiCo У России есть все составляющие сельскохозяйственно-продовольственного хаба: природные ресурсы, высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием и доступ на другие важные рынки региона. Мы также видим большие возможности развития устойчивой экономики, основанной на утилизации и повторном использовании отходов, когда пластиковая упаковка будет полностью перерабатываться, и мы уверены, что крупные компании могут сыграть здесь важную роль. Но ряд рассматриваемых российскими властями регулятивных инициатив может поднять нагрузку на бизнес, снизить конкурентоспособность российских производителей и увеличить издержки потребителей. Чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост, иностранным инвесторам, таким как PepsiCo, нужно стабильное и предсказуемое регулирование.

Фредерик Удеа, главный исполнительный директор Société Générale Один из главных вызовов для российской экономики — старение населения, которое может изменить модель потребления и накоплений и сдерживать потенциал экономического роста. Чтобы преодолеть демографический кризис и идти в ногу с глобальной экономикой, России необходимо сфокусироваться на развитии технологических инноваций. Но режим санкций в отношении ряда отраслей и компаний может стать препятствием. Кроме этого, на инвестиционный климат может негативно влиять изменчивость или неопределенность законодательства, которая не компенсирована судебной системой. Если говорить о преимуществах, то, во-первых, серьезным аргументом в пользу краткосрочных и среднесрочных инвестиций в российскую экономику может стать снижение инфляции и волатильности курсов валют. Устойчивое снижение инфляции в России делает локальные активы особенно привлекательными на фоне низких ставок по всему миру. Во-вторых, у России есть бюджетные и иностранные золото-валютные резервы, которые позволяют противостоять внешним вызовам и могут способствовать улучшению структуры экономики. Даже если эти резервы будут инвестированы за рубежом, они дадут достаточные ресурсы для восстановления экономики и покрытия бюджетных разрывов, связанных с демографическими трендами. Наконец, третье преимущество — сельскохозяйственный сектор, который может диверсифицировать российскую экономику. Земельный фонд страны позволяет не только удовлетворить внутренние потребности, но и нарастить экспорт сельхозпродукции. С 2014 года российский АПК успешно достигает целевых показателей по обеспечению страны сельхозпродукцией и привлекает инвестиции. Следующим большим шагом может стать повышение конкурентного присутствия в экспорте сырья и товаров с добавленной стоимостью.

Хоссам Ашур, вице-президент Mondelēz International и президент бизнес-юнита Восточная Европа С 2016 года мы наблюдаем рост российского рынка кондитерских изделий, и для нас это важно, поскольку Россия входит в топ-10 ключевых рынков для Mondelēz International. В России есть свои традиции и культура потребления кондитерских изделий, при этом россияне доверяют известным брендам и открыты к новым трендам и инновациям, поэтому можно расширять ассортимент и каждый год предлагать новинки. Что касается минусов, мы можем упомянуть громкие случаи применения новых налоговых требований к уже прошедшим сделкам, которые совершались в полном соответствии с актуальным на тот момент налоговым законодательством. Это нарушает базовый принцип, по которому закон не имеет обратной силы, и в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на инвестиционный потенциал российского рынка. Такие прецеденты вызывают неуверенность у налогоплательщиков и нарушают инвестиционное планирование, а компании не могут понять, как именно структурировать сделки и каким нормам закона следовать. Также мы иногда наблюдаем, что российские власти, хотя и ставят правильные цели в развитии регулирования, слишком спешат. Например, практика расширенной ответственности производителя в области обращения с отходами еще не успела развернуться, инфраструктура переработки отходов на территории России еще только создается, но при этом уже предлагается резко повысить нормативы утилизации до 100%.