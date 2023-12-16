Правительство установило правила по смене пола при врожденных аномалиях
Российское правительство утвердило правила выдачи разрешений о возможности смены пола при врожденных аномалиях его формирования, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Разрешение на проведение операции по смене пола выдается, если врачебные комиссии в медучреждениях, подведомственных Минздраву, установят, что у несовершеннолетнего есть врожденные аномалии (пороки развития), генетические и эндокринные заболевания, связанные с «нарушением формирования половых признаков».
Медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола подписывают врач акушер-гинеколог, генетик, уролог-андролог, эндокринолог, педиатр, психиатр и медицинский психолог.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, в том числе с использованием лекарственных препаратов. Исключение составили операции, связанные с «лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей», по решению врачебной комиссии.
Выдавать разрешения на медицинские вмешательства смогут:
- Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;
- НМИЦ здоровья детей;
- НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова;
- Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова;
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
Специалисты критиковали запрет на смену пола. Исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова отмечала, что запрет «на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поскольку согласно действующей в России Международной классификации болезней «транссексуализм» является психическим расстройством. Психиатр-сексолог Олег Старостин говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».
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