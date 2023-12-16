Правительство установило правила по смене пола при врожденных аномалиях

Кабмин утвердил правила выдачи разрешений на операции по смене пола при врожденных аномалиях формирования половых органов. В состав медкомиссии, выдающей разрешение, войдут гинеколог, уролог, психолог, психиатр, эндокринолог

Российское правительство утвердило правила выдачи разрешений о возможности смены пола при врожденных аномалиях его формирования, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Разрешение на проведение операции по смене пола выдается, если врачебные комиссии в медучреждениях, подведомственных Минздраву, установят, что у несовершеннолетнего есть врожденные аномалии (пороки развития), генетические и эндокринные заболевания, связанные с «нарушением формирования половых признаков».

Медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола подписывают врач акушер-гинеколог, генетик, уролог-андролог, эндокринолог, педиатр, психиатр и медицинский психолог.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, в том числе с использованием лекарственных препаратов. Исключение составили операции, связанные с «лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей», по решению врачебной комиссии.

Выдавать разрешения на медицинские вмешательства смогут:

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;

НМИЦ здоровья детей;

НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова;

Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова;

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).

Специалисты критиковали запрет на смену пола. Исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова отмечала, что запрет «на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поскольку согласно действующей в России Международной классификации болезней «транссексуализм» является психическим расстройством. Психиатр-сексолог Олег Старостин говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».