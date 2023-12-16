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Правительство установило правила по смене пола при врожденных аномалиях

Кабмин утвердил правила по смене пола при врожденных аномалиях
Кабмин утвердил правила выдачи разрешений на операции по смене пола при врожденных аномалиях формирования половых органов. В состав медкомиссии, выдающей разрешение, войдут гинеколог, уролог, психолог, психиатр, эндокринолог

Российское правительство утвердило правила выдачи разрешений о возможности смены пола при врожденных аномалиях его формирования, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Разрешение на проведение операции по смене пола выдается, если врачебные комиссии в медучреждениях, подведомственных Минздраву, установят, что у несовершеннолетнего есть врожденные аномалии (пороки развития), генетические и эндокринные заболевания, связанные с «нарушением формирования половых признаков».

Медицинское заключение о соответствии половых признаков признакам определенного пола подписывают врач акушер-гинеколог, генетик, уролог-андролог, эндокринолог, педиатр, психиатр и медицинский психолог. 

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, в том числе с использованием лекарственных препаратов. Исключение составили операции, связанные с «лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей», по решению врачебной комиссии.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Выдавать разрешения на медицинские вмешательства смогут:

  • Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;
  • НМИЦ здоровья детей;
  • НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова;
  • Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова;
  • Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
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Специалисты критиковали запрет на смену пола. Исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова отмечала, что запрет «на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поскольку согласно действующей в России Международной классификации болезней «транссексуализм» является психическим расстройством. Психиатр-сексолог Олег Старостин говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».

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смена пола правительство операции

Пространство выбора

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прямо на сайте РБК
Читать

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