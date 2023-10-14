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Минздрав назвал, какие организации смогут одобрять смену пола у детей

Минздрав предложил список организаций, которые будут одобрять смену пола у детей
В июле в России был принят закон о смене пола, исключением стали только случаи аномалий и некоторых заболеваний у детей. Для проведения операций в такой ситуации решения будут выносить врачебные комиссии в трех НМИЦ и двух вузах
Фото: РБК
Фото: РБК

Пять медицинских учреждений в России смогут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей в случае наличия аномалий и некоторых заболеваний, следует из соответствующего проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом. Он будет находиться на общественном обсуждении до 26 октября.

В перечне названы:

  • Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;
  • НМИЦ здоровья детей;
  • НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова;
  • Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова;
  • Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ);

Также документ утверждает порядок выдачи решений врачебных комиссий на такие операции. В числе специалистов в составе комиссий будут акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, педиатр, детский психиатр и медицинский психолог. Они будут принимать решение на основе осмотра несовершеннолетнего и предоставленных документов с указанием диагноза, результатов исследований и т. д. После осмотра отводится три дня на выдачу решения, постановление также утверждает его форму.

«Срок вступления в силу проекта постановления с 1 марта 2024 года обусловлен необходимостью информирования медицинских организаций Российской Федерации всех форм собственности об утверждаемых перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень», — сказано в пояснительной записке к документу.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон о запрете смены пола. Исключением стали только вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Именно на эти вмешательства предстоит получать разрешения врачебных комиссий в указанных организациях.

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Специалисты критиковали этот закон. Так, исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова отмечала, что запрет «на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поскольку согласно действующей в России Международной классификации болезней «транссексуализм» является психическим расстройством. Психиатр-сексолог Олег Старостин также говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».

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