Минздрав назвал, какие организации смогут одобрять смену пола у детей
Пять медицинских учреждений в России смогут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей в случае наличия аномалий и некоторых заболеваний, следует из соответствующего проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом. Он будет находиться на общественном обсуждении до 26 октября.
В перечне названы:
- Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) эндокринологии;
- НМИЦ здоровья детей;
- НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова;
- Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова;
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ);
Также документ утверждает порядок выдачи решений врачебных комиссий на такие операции. В числе специалистов в составе комиссий будут акушер-гинеколог, генетик, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, педиатр, детский психиатр и медицинский психолог. Они будут принимать решение на основе осмотра несовершеннолетнего и предоставленных документов с указанием диагноза, результатов исследований и т. д. После осмотра отводится три дня на выдачу решения, постановление также утверждает его форму.
«Срок вступления в силу проекта постановления с 1 марта 2024 года обусловлен необходимостью информирования медицинских организаций Российской Федерации всех форм собственности об утверждаемых перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень», — сказано в пояснительной записке к документу.
Президент Владимир Путин в июле подписал закон о запрете смены пола. Исключением стали только вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Именно на эти вмешательства предстоит получать разрешения врачебных комиссий в указанных организациях.
Специалисты критиковали этот закон. Так, исполнительный директор Национальной психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова отмечала, что запрет «на смену пола, на гормональную терапию — это прямой отказ человеку в медицинской помощи», поскольку согласно действующей в России Международной классификации болезней «транссексуализм» является психическим расстройством. Психиатр-сексолог Олег Старостин также говорил, что «переход — это помощь в обретении собственной идентичности, это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц».
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%