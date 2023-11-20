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Политика ,  
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Думе предложат запретить усыновление в страны с легальной сменой пола

Депутат Пискарев предложит запретить усыновление в страны, где можно менять пол
Из детдомов могут запретить забирать детей гражданам стран, где разрешена перемена пола, чтобы ребенок «рос в нормальной социальной среде». В перечень государств с легальными операциями по смене пола входят Китай и Иран
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Гражданам стран, где разрешена смена пола, могут запретить усыновлять детей в России. Такая норма содержится в законопроекте, который составил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«В данном случае мы не можем гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье в связи со сменой пола родителями. Мы же, со своей стороны, обязаны обеспечить, чтобы дети росли в нормальной социальной среде и с традиционными семейными ценностями», — написал депутат в телеграм-канале.

Пискарев представил проект на заседании парламентской комиссии «по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних». Второе предложение рабочей группы касается обязательного проведения молекулярно-генетической экспертизы «при восстановлении родительских прав иностранных граждан в отношении их детей, которые находятся без попечения родителей на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

Представляя законопроект в думском комитете, парламентарий подчеркнул: «Вводя указанный запрет на усыновление иностранными гражданами [из таких стран] детей, по сути, мы вводим запрет усыновления детей странами НАТО. Поскольку большинство стран, которые разрешают <…> однополые браки, являются странами НАТО» (цитата по «Дума ТВ»).

Операции по перемене пола разрешены, в частности, в Иране. «Иран — единственная исламская страна, где признана операция по смене пола. Многие граждане Европы едут в эту ближневосточную страну для подтверждения гендера и операции по смене пола», — говорилось в материале «Иранского журнала общественного здравоохранения». Легальны такие операции и в Китае по достижении пациентами 18 лет.

В июле президент Владимир Путин подписал закон о запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола в России. Государственная регистрация смены пола без операции теперь запрещена. Кроме того, в случае смены пола одним из супругов брак расторгается, а совершившим трансгендерный переход нельзя усыновлять детей и становиться опекунами.

К смене пола не относятся вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Они допустимы, если решение приняла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений, она же дает заключение о соответствии половых признаков определенному полу.

Минпросвещения предложило отложить запрет усыновления детей иностранцами
Политика
Фото:Юрий Белинский / ТАСС

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С 2012 года в России действует закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Он запрещает усыновлять российских детей гражданам США и получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» — по имени погибшего мальчика из России, которого американский усыновитель оставил в машине на солнцепеке.

Этот документ был ответом на принятие в то же время в США «закона Магнитского», который вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. В «список Магнитского» попали участники следствия в отношении погибшего в тюрьме аудитора Сергея Магнитского, работники МВД, Генпрокуратуры, СК, российские чиновники и политики, в частности глава СК Александр Бастрыкин, лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Весной прошлого года действие «закона Димы Яковлева» распространили на всех иностранцев, которых признáют причастными к нарушению прав россиян. Среди мер помимо запрета на усыновление — ограничение на въезд в Россию и сделок с собственностью, арест финансовых активов.

Летом 2022-го депутаты от партий ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия» предложили запретить усыновлять российских детей гражданам недружественных стран. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объяснили «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

На воспитании в семьях иностранных усыновителей находятся 17 498 российских детей-сирот, а в российских семьях — 455 866 детей и их число растет, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

В январе Минпросвещения предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете усыновления российских детей иностранцами. Замглавы ведомства Андрей Корнеев отметил, что принятие закона может привести к отсутствию возможности сопровождения уже усыновленных детей за рубежом.

По словам замминистра, в прошлом году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов-усыновителей с российскими детьми. В 2020-м их было 38, в 2021 году — 69. «По факту можно констатировать: иностранное усыновление сошло на нет», — подчеркнул тогда Корнеев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Госдума смена пола Василий Пискарев усыновление закон Димы Яковлева
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