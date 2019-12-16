СБУ инсценировала нападение на депутата Верховной рады

С помощью инсценировки нападения спецслужба смогла установить организатора предположительно готовившегося реального нападения на депутата. По аналогичному сценарию СБУ действовала в случае с «убийством» Аркадия Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы инсценировала нападение на депутата Верховной рады, говорится на сайте ведомства.

В СБУ пояснили, что получили информацию о «подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника». Спецслужба установила, что исполнители уже получили от организатора деньги за преступление. Однако для получения «максимально полной» доказательной базы ведомство решило разместить на странице депутата в Facebook сообщение, в котором он пишет о нападении на него двух человек. В спецслужбе добавили, что решают вопрос о предъявлении обвинения организатору преступления.

В ведомстве не назвали имя депутата, но, как пишет Liga.net, речь идет о депутате от президентской партии «Слуга народа» Михаиле Ананченко. 15 декабря он сообщил в Facebook, что подвергся нападению двух мужчин в балаклавах, и опубликовал фото травмы на лице.

По аналогичному сценарию СБУ действовала в мае 2018 года. Тогда власти Украины сообщили, что в результате покушения был убит журналист Аркадий Бабченко. На следующий день СБУ признала, что произошедшее было инсценировкой, которая должна была позволить выйти на тех, кто готовил настоящее убийство. Организатором несостоявшегося покушения следствие назвало директора оружейного завода «Шмайсер» Бориса Германа, он получил 4,5 года тюрьмы. Сам Герман утверждал, что сам сотрудничал с украинской контрразведкой и его действия также были частью инсценировки. Спустя примерно год после вынесения приговора Германа освободили от отбывания наказания.