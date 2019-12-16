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Раскол церкви ,  
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Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд Украины отклонил апелляцию Министерства культуры, которое добивается переименования церкви. Закон, обязывающий УПЦ МП указать в названии принадлежность к «стране-агрессору», вступил в силу в декабре 2018 года
Митрополит Онуфрий и митрополит Иларион (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония. Издание также опубликовало соответствующее постановление суда.

Суд не удовлетворил жалобу украинского Министерства культуры, которое добивается переименования церкви, и согласился с позицией двух предыдущих инстанций, которые удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ МП Онуфрия о запрете структурам Минюста и Минкультуры, а также государственным регистраторам совершать какие-либо регистрационные действия в отношении церкви.

УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
Общество

В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который обязывает религиозные организации с центром на территории «страны-агрессора», то есть в первую очередь УПЦ МП, отразить это в названии. Патриарх РПЦ Кирилл предупредил, что смена названия церкви может привести к кровавым конфликтам.

В январе 2019 года Минкультуры Украины опубликовало список религиозных организаций, которые должны сменить название в течение трех месяцев. УПЦ МП, входящая в состав Московского патриархата в качестве самоуправляемой церкви с правами широкой автономии, подала в суд, сочтя действия ведомства противоправными. Суды нескольких инстанций встали на сторону УПЦ МП.

Автор: Артём Губенко
Теги: церковь, Украина
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