Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом

Клинические рекомендации — это свод документов, который разрабатывается под конкретное заболевание и содержит информацию для врача по диагностике, лечению и профилактике заболевания. Они утверждаются Минздравом и должны обновляться каждые три года.

По словам руководителя научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического научного центра им. Н.П.Бочкова Елены Кондратьевой, приглашенной наряду с другими экспертами для составления клинических рекомендаций по муковисцидозу, существующие клинические рекомендации 2016 года требовали «серьезной доработки», в частности дополнений о необходимости лечебного питания, разделения антибиотиков для лечения разных видов инфекций, использования пациентами индивидуальных ингаляторов и так далее.

До конца 2019 года Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств.

Как сообщил РБК глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, его ведомство пересмотрит порядок получения данных по фармаконадзору. «Лекарства кроме основного действующего вещества содержат и вспомогательные. У пациентов могут возникать нежелательные реакции именно на вспомогательные вещества; в этом случае надо понять, идет ли речь о том, чтобы заменить препарат, или о том, что производитель некорректно его произвел», — пояснил чиновник, добавив, что ведомство обратит внимание на жалобы пациентов.

В первом квартале 2020 года Минздрав должен разработать клинические рекомендации по муковисцидозу у взрослых и актуализировать рекомендации по заболеванию у детей.

Как объяснила РБК директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина, в обновленных рекомендациях будет уточнена лекарственная форма препаратов. «К примеру, ферменты должны выбираться для лечения пациента на основе доказательных данных, кроме этого должна быть выбрана максимально эффективная форма ферментов», — сказала она.

По словам Кондратьевой, не подходящие пациентам лекарственные формы ферментов приводят зачастую к побочным нежелательным явлениям. «Детям приходится использовать несколько капсул ферментов за один прием пищи, и важно не допустить, чтобы препараты, не прошедшие клинических исследований при муковисцидозе, не выиграли тендеров при закупках, тем более таблетированные, которые использовались несколько десятков лет назад без клинического эффекта», — объяснила она.

В первом квартале Минздрав доработает риск-ориентированный список препаратов для проведения контроля качества. В то же время Минздрав планирует провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков и ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

Пациентские организации представили в Росздравнадзор, объяснил РБК Мурашко, список препаратов, на которые поступают жалобы. «Мы проанализируем этот список на предмет нежелательных реакций и в теории можем включить эти препараты в зону более частого контроля качества», — добавил он.

Формирование Минздравом и Росздравнадзором перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и публикация документа в третьем квартале 2020 года на официальном интернет-сайте Минздрава России.

Максимкина пояснила, что этот перечень будет содержать информацию, какой объем клинических исследований проводился по конкретному препарату. «Будут также прописаны ограничения взаимозаменяемости, если вспомогательные вещества препарата имеют какие-либо противопоказания. Это разработано для пациентов, чтобы можно было посмотреть, доказал препарат взаимозаменяемость или нет», — рассказала она РБК.

Почему потребовалась «дорожная карта»

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний — GSK, Teva и «Р-Фарм», где говорилось о прекращении производства, поставок или об отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков для терапии при муковисцидозе. Речь шла о «Тиенаме» (имипенем плюс циластин), «Фортуме» (цефтазидим) и «Колистине» (колистеметат натрия).

На платформе Сhange.org родители детей, страдающих муковисцидозом, создали петицию, в которой требовали возвращения пропавших с рынка антибиотиков. Они указывали на невозможность замены оригинальных препаратов дженериками, чьи побочные действия не до конца изучены. На момент 15 декабря под петицией подписались более 235 тыс. человек.

В начале декабря Максимкина на брифинге в Минздраве заявила, что министерство ведет переговоры с производителями трех необходимых пациентам антибиотиков. Позднее представитель компания GSK, производителя «Фортума», заявил о внеплановом производстве и поставке в Россию лекарства по итогам договоренностей с Минздравом.

Представитель компании «Teva Россия», импортера «Колистина», пояснил, что препарат «не планировал уходить с рынка», и объяснил задержку в поставках изменениями нормативной документации компании-производителя.