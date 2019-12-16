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Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом
«Дорожная карта» была разработана Минздравом на фоне проблем с тремя важнейшими антибиотиками для лечения муковисцидоза. Чиновники предлагают реагировать на сигналы от пациентов и пересмотреть клинические рекомендации
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит комплекс мер по улучшению положения больных муковисцидозом, рассчитанный на период до конца 2020 года. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.

Что такое муковисцидоз

Муковисцидоз — наследственное генетическое заболевание, обусловленное мутацией гена, отвечающего за секрецию. Оно характеризуется поражениями дыхательных путей, кишечника, печени, поджелудочной железы и репродуктивной системы. Болезнь входит в программу «12 нозологий», в рамках которой Минздрав собирает от регионов заявки для последующего приобретения наиболее затратных препаратов для лечения генетических и онкологических заболеваний. Пациенты с муковисцидозом обеспечиваются по этой программе муколитическим препаратом дорназа альфа.
Для полноценного лечения необходимы муколитики, ферменты, бронхолитики, а также антибиотики.
По данным Минздрава, в России зафиксировано более 3,9 тыс. случаев заболевания, в том числе около 900 среди взрослых пациентов.

По словам источника РБК в Минздраве, «дорожная карта» по муковисцидозу не стояла в планах ведомства и была разработана в качестве оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию с лекарствами для пациентов.

Что будет делать Минздрав

«Дорожная карта» содержит предложения по реагированию на заявления пациентов, актуализированию клинических рекомендаций у детей, а также по созданию таких рекомендаций для взрослых.

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Клинические рекомендации — это свод документов, который разрабатывается под конкретное заболевание и содержит информацию для врача по диагностике, лечению и профилактике заболевания. Они утверждаются Минздравом и должны обновляться каждые три года.

По словам руководителя научно-клинического отдела муковисцидоза Медико-генетического научного центра им. Н.П.Бочкова Елены Кондратьевой, приглашенной наряду с другими экспертами для составления клинических рекомендаций по муковисцидозу, существующие клинические рекомендации 2016 года требовали «серьезной доработки», в частности дополнений о необходимости лечебного питания, разделения антибиотиков для лечения разных видов инфекций, использования пациентами индивидуальных ингаляторов и так далее.

  • До конца 2019 года Минздрав разработает регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств.

Как сообщил РБК глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, его ведомство пересмотрит порядок получения данных по фармаконадзору. «Лекарства кроме основного действующего вещества содержат и вспомогательные. У пациентов могут возникать нежелательные реакции именно на вспомогательные вещества; в этом случае надо понять, идет ли речь о том, чтобы заменить препарат, или о том, что производитель некорректно его произвел», — пояснил чиновник, добавив, что ведомство обратит внимание на жалобы пациентов.

  • В первом квартале 2020 года Минздрав должен разработать клинические рекомендации по муковисцидозу у взрослых и актуализировать рекомендации по заболеванию у детей.

Как объяснила РБК директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина, в обновленных рекомендациях будет уточнена лекарственная форма препаратов. «К примеру, ферменты должны выбираться для лечения пациента на основе доказательных данных, кроме этого должна быть выбрана максимально эффективная форма ферментов», — сказала она.

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По словам Кондратьевой, не подходящие пациентам лекарственные формы ферментов приводят зачастую к побочным нежелательным явлениям. «Детям приходится использовать несколько капсул ферментов за один прием пищи, и важно не допустить, чтобы препараты, не прошедшие клинических исследований при муковисцидозе, не выиграли тендеров при закупках, тем более таблетированные, которые использовались несколько десятков лет назад без клинического эффекта», — объяснила она.

  • В первом квартале Минздрав доработает риск-ориентированный список препаратов для проведения контроля качества. В то же время Минздрав планирует провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков и ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

Пациентские организации представили в Росздравнадзор, объяснил РБК Мурашко, список препаратов, на которые поступают жалобы. «Мы проанализируем этот список на предмет нежелательных реакций и в теории можем включить эти препараты в зону более частого контроля качества», — добавил он.

  • Формирование Минздравом и Росздравнадзором перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения и публикация документа в третьем квартале 2020 года на официальном интернет-сайте Минздрава России.

Максимкина пояснила, что этот перечень будет содержать информацию, какой объем клинических исследований проводился по конкретному препарату. «Будут также прописаны ограничения взаимозаменяемости, если вспомогательные вещества препарата имеют какие-либо противопоказания. Это разработано для пациентов, чтобы можно было посмотреть, доказал препарат взаимозаменяемость или нет», — рассказала она РБК.

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Почему потребовалась «дорожная карта»

В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний — GSK, Teva и «Р-Фарм», где говорилось о прекращении производства, поставок или об отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков для терапии при муковисцидозе. Речь шла о «Тиенаме» (имипенем плюс циластин), «Фортуме» (цефтазидим) и «Колистине» (колистеметат натрия).

На платформе Сhange.org родители детей, страдающих муковисцидозом, создали петицию, в которой требовали возвращения пропавших с рынка антибиотиков. Они указывали на невозможность замены оригинальных препаратов дженериками, чьи побочные действия не до конца изучены. На момент 15 декабря под петицией подписались более 235 тыс. человек.

В начале декабря Максимкина на брифинге в Минздраве заявила, что министерство ведет переговоры с производителями трех необходимых пациентам антибиотиков. Позднее представитель компания GSK, производителя «Фортума», заявил о внеплановом производстве и поставке в Россию лекарства по итогам договоренностей с Минздравом.
Представитель компании «Teva Россия», импортера «Колистина», пояснил, что препарат «не планировал уходить с рынка», и объяснил задержку в поставках изменениями нормативной документации компании-производителя.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, «дорожная карта», Росздравнадзор, дети
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