Минздрав поручил проверить обеспечение лекарствами больных муковисцидозом

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Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести комплексную проверку обеспечения лекарственными препаратами пациентов с муковисцидозом (кистозным фиброзом) и подготовить подробный доклад, содержащий конкретные предложения по улучшению ситуации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

Так в ведомстве отреагировали на появившиеся жалобы на то, что на российском фармрынке началась массовая замена лечащих препаратов дженериками (копии оригиналов), побочные эффекты которых до конца не изучены.

В Минздраве отметили, что профильному главному внештатному специалисту Минздрава России также дано поручение проработать необходимость корректировки клинических рекомендаций по лечению муковисцидоза.

Ранее в Сети появилась петиция родители детей-инвалидов с диагнозом муковисцидоз с требованием вернуть оригинальные лекарства к продаже в аптеках. По словам авторов обращения, в России в последние месяцы происходит замена оригинальных лекарств, также с фармрынка уходят антибиотики-препараты, помогающие пациентам бороться с последствиями болезни. На 27 ноября петицию подписали более 100 тыс. человек.

Председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом Ирина Дмитриева, комментируя ситуацию телеканалу «Дождь», сообщала, что это заболевание требует большого количества антибактериальной терапии. В частности, плохо очищенный или содержащий недостаточный объем активного вещества препарат может негативным образом отразиться на состоянии пациентов.