Двое из пяти россиян оказались с болезнями из-за неправильного питания

Более половины населения России не могут назвать состояние своего здоровья хорошим, показал опрос Росстата. На что чаще всего жалуются россияне в связи с неправильным питанием — в материале РБК

Фото: Елена Афонина / ТАСС

На что жалуются россияне

Двое из пяти россиян имеют заболевания, вызванные неправильным питанием. Это следует из данных опроса, проведенного специалистами Росстата в 2018 году (есть у РБК). Вопрос задавался гражданам старше трех лет. Чаще всего среди проблем со здоровьем, связанных с питанием, россияне называли высокое артериальное давление и заболевания пищеварительной системы.

Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тыс. домохозяйств, порядка 96,4 тыс. респондентов. Период проведения последнего исследования Росстата — май—июнь 2018 года. Участники оценивали свои возможности в обеспечении питания, состояние здоровья и наличие заболеваний, связанных с питанием, а также определяли количество и состав пищи. Результаты обследования были опубликованы в декабре 2019 года.

Хорошим назвали свое состояние здоровья только 46% опрошенных. На повышенное артериальное давление пожаловались 28% респондентов. Резкий рост числа жалоб на гипертонию начинается после 35 лет: каждый девятый гражданин в возрасте 35–40 лет отметил, что его давление выше нормы, а среди россиян старше 55 лет таких больше половины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает неправильное питание как одну из причин высокого давления. Среди других причин — курение и употребление алкоголя, а также стрессы и низкая физическая активность.