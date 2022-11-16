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Треть россиян согласится на «серые» зарплаты при их повышении в два раза

«Работа.ру»: треть россиян согласится на «серые» зарплаты при их повышении в два раза
При этом около трети россиян (31%) не согласились бы перейти на неофициальные выплаты даже при условии, что зарплаты повысят, подчеркнули исследователи
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Почти три четверти россиян (72%) получают зарплаты полностью официально, при этом треть согласилась бы на неофициальные выплаты и «серые зарплаты», если бы их повысили в два и более раз. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК результаты опроса, проведенного сервисом для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Каждый пятый опрошенный (19%) признался, что их работодатель выплачивает «серые» зарплаты: часть официально, часть — «в конверте». О том, что доход от работы никак официально не оформлен, признались 9% респондентов.

При этом чаще всего получение «серых зарплат» наблюдается в таких отраслях, как:

  • ретейл и торговля (22%);
  • строительство (21%);
  • охрана и безопасность (18%);
  • бухгалтерия (17%)
  • и культура и развлечения (16%).

«В конверте» зарплату чаще всего получают работники индустрии красоты (22%), сферы общественного питания (20%), отрасли культуры и развлечений (19%) и бытовых услуг (16%), следует из результатов исследования.

Около трети россиян (31%) не согласились бы на переход на неофициальные выплаты даже при условии, что зарплаты повысят. В то же время более трети опрошенных (37%) сообщили, что согласятся на неофициальный доход если он вырастет в два раза и более.

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Для 1% опрошенных для перехода на «серую зарплату» было бы достаточно повышения зарплаты на 10%, для еще 5% респондентов — повышения на 10-30%.

«12% россиян согласились бы получать часть доходов в конверте, если бы размер выплат увеличился бы на 30-50%, а 14% опрошенных для этого необходимо повышение более чем на 50%», — отметили в «Работа.ру».

Опрос проводился во всех округах России в ноябре среди более 3,5 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

В начале ноября Росстат опубликовал доклад, согласно которому реальные располагаемые доходы населения за год упали на 1,7%.

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в России должны расти быстрее, чем повышаются цены. «Что касается зарплат, то в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина», — подчеркнул он.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
россияне зарплата
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