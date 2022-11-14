Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Почти половина россиян часто или периодически совершают спонтанные покупки. Об этом свидетельствует опрос, проведенный страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» (есть у РБК).

Респондентам предлагалось ответить, как часто они покупают что-то незапланированно во время походов в магазин, прогулок или по дороге на работу. 20% опрошенных ответили, что часто, еще 27% — периодически. Подавляющее количество опрошенных приобретают что-то, находясь в магазине перед полками с товарами: 82% выбрали это место в качестве основного. Только 8% участников делают случайные покупки в онлайн-магазинах.

В основном люди необдуманно покупают продукты питания (34%), одежду (28%), книги (14%), детские игрушки (11%) и компьютерные игры (10%). 25% опрошенных иногда могут зайти в кафе, кофейню или ресторан по пути на работу или во время прогулки.

Подобные траты чаще всего обходятся в небольшую сумму: 38% респондентов сказали, что отдают за спонтанные покупки не больше 1 тыс. рублей. Чуть меньше — 30% опрошенных — готовы потратить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, 21% — до 15 тыс. рублей, 8% — до 30 тыс. рублей. Доля тех, кто тратит более крупные суммы, не превышает 4%.

Чаще всего балуют себя спонтанные покупками жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (80%), Свердловской области (79%) и Московского региона (78%).

Летом «Сбербанк Страхование жизни» и консалтинговая компания UXSSR опубликовали результаты исследования, более трети участников которого заявили, что не могут регулярно откладывать деньги из-за импульсивных покупок. При этом лишь каждый шестой родитель готов купить своему ребенку какой-либо товар по его первой просьбе, свидетельствует опрос компаний «СДЭК» и «Росгосстрах Жизнь».