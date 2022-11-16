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В центре Стамбула загорелись несколько автомобилей

В районе Фатих в Стамбуле по неустановленной причине загорелся автомобиль, пламя перекинулось на припаркованные поблизости машины, пожар потушили, сообщает Habertürk.

Издание также публикует фото и видео с места происшествия. На кадрах слышны звуки, напоминающие взрывы. 

Пожар произошел спустя два дня после теракта в другом районе Стамбула, Бейоглу, на пешеходной улице Истикляль. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадал 81. Улица является одним из самых популярных мест у туристов, на ней также находится российское генконсульство. По данным дипмиссии, среди пострадавших есть трое граждан России.

В ночь на 14 ноября турецкое МВД сообщило о задержании заложившего бомбу. Sabah со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв совершила гражданка Сирии 1999 года рождения по имени Ахлам Альбашир, которая, по данным ведомства, на допросе призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана». Анкара считают эту организацию террористической. Сама «Рабочая партия Курдистана» свою причастность к теракту опровергает.

Соболезнования в связи с произошедшим Турции выразили ряд стран. При этом Анкара не приняла соболезнования от Вашингтона. Военные США оказывали поддержки курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии.

Глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что соболезнования США можно расценить так, «будто бы убийца был одним из первых, кто прибыл на место происшествия». Он отметил, что турецкие власти «знали, где координировалось нападение».

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Теги
Турция Пожар Стамбул
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