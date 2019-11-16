Врачи сообщили о состоянии отравившегося «Кротом» ученого-математика

Заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов находится в тяжелом состоянии и пока лежит в реанимации, заявили в справочной НИИ им. Н.В.Склифосовского

Здание НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского в Москве (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Состояние математика Олега Ивашева-Мусатова, который случайно отравился средством для прочистки труб «Крот», оценивается как тяжелое. Об этом РБК сообщили в справочной НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

«Лежит пока еще в реанимации. Температура 37,4 была вчера вечером. Сегодня утром — 36,5», — заявили там.

Об отравлении Ивашева-Мусатова стало известно вечером в пятницу, 15 ноября. По данным «Пятого канала» и РЕН ТВ, 91-летний мужчина по ошибке выпил «Крота» вместо воды, перепутав бутылки. Сын в разговоре с телеканалом НТВ подтвердил эту информацию.

Математик Ивашев-Мусатов в 1951 году окончил мехмат МГУ, позднее стал доцентом кафедры математического анализа. Он заслуженный преподаватель МГУ, среди его учеников в том числе нынешний ректор вуза Виктор Садовничий.