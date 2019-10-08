Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 16:03
Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты Технологии и медиа, 19:33 В Совфеде заявили о подтверждении фактов вмешательства в выборы в России Политика, 19:32 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:27 СМИ узнали о новом возможном покупателе российских Су-57 Общество, 19:20 Правительство отложило сроки перехода на биржевые торги ломом Бизнес, 19:18 Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота» Общество, 19:10 Росфинмониторинг раскрыл схему мошенничества иностранных «псевдоброкеров» Финансы, 19:06 Роскомнадзор подпишет соглашение с интернет-регулятором Китая Политика, 18:50 Власти Московской области подтвердили отставку вице-губернатора Пестова Общество, 18:49 Как ускорить рост волос: лучшие процедуры и средства Pink, 18:49 Boeing вложит $20 млн в Virgin galactic для развития космического туризма Технологии и медиа, 18:46 Платежная ведомость лидера КХЛ «Витязя» составляет около 630 млн руб. Спорт, 18:41 Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры Спорт, 18:16 Васильчук — о ребрендинге «Чайхоны №1» и планах открыть ресторан в Сирии Стиль, 18:13
Общество ,  
0 
Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Алибасов и его юристы требовали проведения судебно-социологической и судебно-медицинской экспертиз, вызова в суд представителя Роспотребнадзора, приобщения копии материалов дела по факту смерти Людмилы Горбачевой, и вызова помощника продюсера Сергея Моцаря, который, как утверждал Алибасов, и купил чистящее средство для труб в «Ашане» в Подмосковных Мытищах.

Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»

«У нас есть свидетельство о государственной регистрации, оно важнее нежели заключение Роспотребнадзора. Тем более мы уведомили их уже, представитель (Роспотребнадзора — РБК.) не является. Проведение социологической экспертизы нарушит права ответчика. Я считаю, что товар качественный, в нем нет недостатков. Также я считаю, что вины ответчиков вообще нет в том, что заявителя был принесет вред», — заявил представитель производителя «Крота» «АМС «Медиа» в ответ на требования истцов.

Представитель сети «Ашан» аналогично прокомментировал иск. «Очевидно, что средство для очистки труб «Крот» надо заливать в трубы, а не в себя. Если иск будет удовлетворен, то какой сигнал будет дан нашим гражданам, которые хотели бы получить некую компенсацию в результате потребления средств внутрь», — отметил представитель торговой сети «Ашан».

Прокурор встал на сторону ответчиков. «Истец сам причинил вред [своему] здоровью, а в действиях всех лиц, указанных как ответчики, отсутствует какая-либо вина, умысел на причинение истцу моральных и физических страданий», — отметил прокурор. Суд с ним согласился и отказал в удовлетворении иска.

Защита Алибасова заявила, что обжалует решение суда.

Бари Алибасова госпитализировали в начале июня после того, как он выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Продюсер получил ожоги глотки, пищевода и желудка. Для восстановления организма врачи ввели его в медикаментозный сон. 17 июня Алибасова выписали из больницы.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать иск продюсера в отношении продюсера к компании производителю средства «Крот» «АМС Медиа» и торговой сети «Ашан» 2 октября, однако заседание было перенесено. Сторона истца просила о проведении судебно-медицинской экспертизы, компенсации морального вреда и расходов на уже проведенное и будущее лечение Алибасова.

В торговой сети «Ашан» заявленную сумму компенсации морального вреда — 85 млн руб. — называли несоразмерной с полученным вредом и уже понесенными убытками на лечение в размере 35,9 тыс. руб. Также представитель сети обращал внимание на отсутствие доказательств того, что «Крот» был куплен в «Ашане».

Теги: новости РБК, «Ашан», отравление, продюсер
Материалы по теме
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Общество
Представитель Алибасова ответил на сообщения о состоянии продюсера
Общество
Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter