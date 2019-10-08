Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Алибасов и его юристы требовали проведения судебно-социологической и судебно-медицинской экспертиз, вызова в суд представителя Роспотребнадзора, приобщения копии материалов дела по факту смерти Людмилы Горбачевой, и вызова помощника продюсера Сергея Моцаря, который, как утверждал Алибасов, и купил чистящее средство для труб в «Ашане» в Подмосковных Мытищах.

«У нас есть свидетельство о государственной регистрации, оно важнее нежели заключение Роспотребнадзора. Тем более мы уведомили их уже, представитель (Роспотребнадзора — РБК.) не является. Проведение социологической экспертизы нарушит права ответчика. Я считаю, что товар качественный, в нем нет недостатков. Также я считаю, что вины ответчиков вообще нет в том, что заявителя был принесет вред», — заявил представитель производителя «Крота» «АМС «Медиа» в ответ на требования истцов.

Представитель сети «Ашан» аналогично прокомментировал иск. «Очевидно, что средство для очистки труб «Крот» надо заливать в трубы, а не в себя. Если иск будет удовлетворен, то какой сигнал будет дан нашим гражданам, которые хотели бы получить некую компенсацию в результате потребления средств внутрь», — отметил представитель торговой сети «Ашан».