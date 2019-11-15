СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика

По данным «Пятого канала» и РЕН ТВ, Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу, случайно выпив средство для прочистки труб

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ. По их данным, мужчина случайно взял бутылку с «Кротом» вместо бутылки с водой.

По данным СМИ, Ивашев-Мусатов госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

О попадании заслуженного преподавателя МГУ в реанимацию одной из столичных клиник после отравления «Кротом», сообщает и Telegram-канал «112».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ, в деканат механико-математического факультета. Человек, ответивший по домашнему номеру ученого, отказался общаться с РБК

Ивашев-Мусатов — математик, автор научных публикаций, в 1951 году закончил мехмат МГУ и позднее стал доцентом кафедры математического анализа. Заслуженный преподаватель МГУ, лауреат премии имени Ломоносова за педагогическую деятельность. Он преподавал и у нынешнего ректора МГУ Виктора Садовничего. Последний вспоминал об Ивашеве-Мусатове: «У меня на первом курсе преподавал Олег Сергеевич Ивашев-Мусатов. На первом же занятии по матанализу он сказал: «Вы должны решать задачи лучше, чем я». Мы были в растерянности: «Почему?» — «Потому что у меня в голове уже много другого, а у вас все знания свежие!»