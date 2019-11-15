Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского Мира» Бизнес, 21:07 В Турции заявили о предстоящем визите Путина в середине января Политика, 21:03 Мартинес сообщил о проблемах с составом Бельгии перед игрой с Россией Спорт, 20:59 Еврокомиссия ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа Политика, 20:53 СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика Общество, 20:46 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 20:37 Прокуратура возбудила уголовное дело из-за взрывов боеприпасов на Украине Общество, 20:32 Медведев вспомнил о своевременном уходе из хора Общество, 20:25 Фигуристка Медведева обошла Трусову в короткой программе Гран-при России Спорт, 20:24 СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли Политика, 20:22 Сборная России обыграла Латвию в отборе на молодежный ЧЕ-2021 Спорт, 20:19 В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии Общество, 20:14 Как наслаждаться отдыхом без чувства вины РБК и Renault, 20:05 Суд в Крыму арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы Общество, 19:59
Общество ,  
0 
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
По данным «Пятого канала» и РЕН ТВ, Олег Ивашев-Мусатов попал в больницу, случайно выпив средство для прочистки труб
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ. По их данным, мужчина случайно взял бутылку с «Кротом» вместо бутылки с водой.

По данным СМИ, Ивашев-Мусатов госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

О попадании заслуженного преподавателя МГУ в реанимацию одной из столичных клиник после отравления «Кротом», сообщает и Telegram-канал «112».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ, в деканат механико-математического факультета. Человек, ответивший по домашнему номеру ученого, отказался общаться с РБК

Ивашев-Мусатов — математик, автор научных публикаций, в 1951 году закончил мехмат МГУ и позднее стал доцентом кафедры математического анализа. Заслуженный преподаватель МГУ, лауреат премии имени Ломоносова за педагогическую деятельность. Он преподавал и у нынешнего ректора МГУ Виктора Садовничего. Последний вспоминал об Ивашеве-Мусатове: «У меня на первом курсе преподавал Олег Сергеевич Ивашев-Мусатов. На первом же занятии по матанализу он сказал: «Вы должны решать задачи лучше, чем я». Мы были в растерянности: «Почему?» — «Потому что у меня в голове уже много другого, а у вас все знания свежие!»

В июне стало известно о госпитализации музыкального продюсера Бари Алибасова, который также выпил «Крота». Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей и позднее подал в суд на производителя средства для прочистки труб и на торговую сеть, где он совершил покупку. Он заявил, что упаковка «Крота» была похожа на упаковку сока.

«Никогда нельзя подумать, что это отрава. Он очень похож на пищевой продукт: оранжевый цвет, понятно, что это может быть либо апельсиновый сок, либо мандариновый», — заявил в суде Алибасов. Пресненский суд Москвы в удовлетворении иска продюсеру отказал.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Алена Прохоренко
Теги: отравление
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Общество
Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter