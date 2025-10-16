 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Hollywood Undead отменила концерт в России «под давлением общественности»

Группа отказалась от концерта в последний момент «под давлением общественности», заявили организаторы. Коллектив должен был выступить в Москве и Петербурге в мае 2026 года
Американская рок-группа Hollywood Undead
Американская рок-группа Hollywood Undead (Фото: Игорь Видяшев / Zuma / Global Look Press)

Американская рок-группа Hollywood Undead отказалась от выступления в России «под давлением общественности». Об этом заявило концертное агентство «Мельница» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам организаторов, решение было принято «в последний момент» перед поступлением билетов в продажу.

«Под давлением общественности Hollywood Undead приняла решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами, в настоящее время обстоятельства мешают это сделать», — сообщили в агентстве, добавив: «Видимо, правильный момент еще не настал».

В Баку не увидели обогащения культуры в концертах артистов из России
Политика
Концерт Басты (Василия&nbsp;Вакуленко)

О том, что коллектив даст два концерта в России в 2026 году, агентство «Мельница» объявило накануне. Они должны были состояться 28 и 30 мая в Москве («ВТБ Арена») и Петербурге («СКА Арена») соответственно.

Продажи билетов планировалось открыть 16 октября.

На официальном сайте группы, несмотря на объявление агентства, концерт не анонсировали, обратил внимание Forbes. В 2026 году у Hollywood Undead запланированы выступления в Австрии и Германии.

Группа Hollywood Undead была основана в Лос-Анджелесе в 2005 году. Ее творчество относится к жанру рэп-рок. Участники коллектива используют псевдонимы и во время выступлений носят маски. Группа выпустила восемь альбомов.

В последний раз коллектив выступал в России в 2019 году. Летом 2022-го концерт должен был состояться в Москве, однако мероприятие было перенесено на неопределенный срок. Концерты тогда отменяли и другие зарубежные исполнители на фоне российской военной операции.

Только в 2022 году российский концертный рынок сократился минимум на 30%, главным образом из-за отъезда артистов и запрета на выступления ряда музыкантов, говорил РБК Михаил Минин, глава «МТС Энтертейнмент» (дочерняя компания МТС, объединяющая билетные сервисы Ticketland и MTC Live). В марте того же года доля концертов иностранных артистов от всех запланированных подобных выступлений, на которые продавались билеты, упала ниже 1%.

Татьяна Зыкина
отмена концертов критика рок-музыка музыка
