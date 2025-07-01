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Политика ,  
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В Баку не увидели обогащения культуры в концертах артистов из России

МИД Азербайджана не увидел обогащения культуры в концерте Басты
Концерт Басты (Василия&nbsp;Вакуленко)
Концерт Басты (Василия Вакуленко) (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

МИД Азербайджана выразил удивление в связи с высказыванием спецпредставителя президента России Михаила Швыдкого об обеднении культурной среды республики без российских артистов, сообщает Minval со ссылкой на ведомство.

«Если говорить его словами, то мы не считаем, что концертные программы таких исполнителей, как Баста, обогащают культурную палитру нашей страны», — заявили в МИД Азербайджана.

В азербайджанском ведомстве считают, что на фоне обострения в двусторонних отношениях Москвы и Баку решение об отмене мероприятий с участием России является адекватным шагом. Там добавили, что Швыдкой был в Азербайджане и «выражал восхищение высоким уровнем культуры» этой страны.

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Фото:Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Ранее Швыдкой заявил «Интерфаксу», что запрет выступлений российских артистов в Азербайджане — «шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана». Так, на сайте iTicket стала недоступна покупка билетов на концерт Басты в республике в августе 2025 года.

Ранее Азербайджан отменил культурные мероприятия с Россией из-за «насильственных действий» против азербайджанцев в Екатеринбурге. Там задержали уроженцев республики по делу об убийствах прошлых лет. Двое задержанных скончались. После этого отношения Баку и Москвы обострились.

РБК обратился за комментарием к представителю Басты.

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Михаил Швыдкой Азербайджан Баста музыка культура
Василий Баста Вакуленко фото
Василий Баста Вакуленко
певец, рэп-исполнитель, продюсер, автор песен
20 апреля 1980 года
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