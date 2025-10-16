 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В части Воронежской области пропал свет после атаки дронов

Гусев: населенные пункты в Воронежской области обесточены после атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Несколько населенных пунктов Воронежской области остались без электричества после отражения атаки украинских беспилотников в соседнем регионе, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Сейчас идут аварийные работы по восстановлению электроснабжения.

Губернатор соседствующей Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ремонтные работы проводятся в Валуйском округе — специалисты устраняют последствия атаки на инфраструктурный объект. «В связи с этим в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения», — добавил он.

В самой Воронежской области режим опасности атаки БПЛА действовал с 22:00 15 октября до 08:02 мск 16 октября. Утром Гусев сообщил о четырех сбитых украинских беспилотниках. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, нет.

Над четырьмя районами Ростовской области сбили дроны
Политика
Фото:Минобороны России

По данным Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над территорией России, большинство — над Саратовской и Волгоградской областями.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, массированной атаке БПЛА подверглись объекты энергетической инфраструктуры. «На территории подстанции ЛЭП «Балашовская» зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется», — уточнил он.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Воронежская область беспилотники БПЛА Александр Гусев
