За ночь российская ПВО сбила 51 дрон

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 51 беспилотник, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов перехватили в Саратовской области — там было сбито 12 БПЛА. Над Волгоградской областью уничтожили 11 беспилотников, над Ростовской — 8, над Крымом — 6. Также над Брянской и Воронежской областями перехватили по 4 дрона, над Белгородской — 3 и по одному над Курской областью и акваториями Черного и Азовского моря.

В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территории подстанции линии электропередач и вызвали возгорание.

Также был в аэропорту Самары был возобновлен прием и выпуск самолетов, во время действия ограничений один самолет был перенаправлен на запасной аэродром. Ранее ограничительные меры сняли в аэропортах Тамбова, Саратова и Волгограда.