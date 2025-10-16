В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

Бочаров: в Волгоградской области при атаке дронов загорелась подстанция

Силы ПВО отразили массированный налет беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Как уточнил глава региона, обломки БПЛА упали на территории подстанции линии электропередач и вызвали возгорание. Специалисты ликвидируют пожар и восстанавливают электроснабжение в прилегающих к подстанции населенных пунктах.

По его словам, обошлось без жертв, повреждений жилых построек также не зафиксировано.

Также о налете дронов сообщили в Воронежской и Ростовской областях. Предварительно, никто не пострадал.

За ночь прием и выпуск самолетов приостанавливали в аэропортах Самары, Тамбова, Саратова и Волгограда. Ограничительные меры уже сняты.