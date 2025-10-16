Экс-главу райсовета Илью Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме

Яшина обвиняют в участии в экстремистской организации. С декабря 2024 года он живет в Германии

Бывшего главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан иноагентом) заочно арестовали по делу об участии в экстремистской организации. Информация об этом приведена в карточке дела на сайте суда.

Яшина обвиняют по ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса — участие в деятельности организации, которая признана в России экстремистской. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Решение о заочном аресте вступит в силу с 21 октября, сказано в карточке дела. Как пишет ТАСС, по этому делу также проходят Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и Юлия Навальная.

Илья Яшин — бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве. В 2022 году Яшин выступил против проведения военной операции на Украине, впоследствии против него возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. В декабре того же года его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Владимир Кара-Мурза — российский оппозиционный политик и журналист, сотрудничал с российскими и зарубежными СМИ, входил в руководство оппозиционных партий, был советником Бориса Немцова. В 2023 году суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делам о госизмене и фейках об армии.

Ранее, 13 октября, Кара-Мурзу также заочно арестовали. В тот же день Росфинмониторинг внес его и Яшина в перечень террористов и экстремистов.

В августе 2024 года президент Владимир Путин помиловал Яшина в рамках масштабного обмена с Западом, участниками обмена тогда стали еще 12 человек. Бывший муниципальный депутат после освобождения начал жить в Германии. В декабре того же года в России его объявили в розыск.

Одновременно с Яшиным из колонии в рамках обмена заключенными освободили Кара-Мурзу. Оба рассказывали, что не писали прошения о помиловании на имя Путина. МВД объявило в розыск Кара-Мурзу в октябре 2025 года.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Политик вину не признал.

Яшина в декабре 2023 года приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.