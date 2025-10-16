 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Экс-главу райсовета Илью Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме

Яшина обвиняют в участии в экстремистской организации. С декабря 2024 года он живет в Германии

Бывшего главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан иноагентом) заочно арестовали по делу об участии в экстремистской организации. Информация об этом приведена в карточке дела на сайте суда.

Яшина обвиняют по ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса — участие в деятельности организации, которая признана в России экстремистской. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Решение о заочном аресте вступит в силу с 21 октября, сказано в карточке дела. Как пишет ТАСС, по этому делу также проходят Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и Юлия Навальная.

Илья Яшин — бывший глава муниципального округа Красносельский в Москве. В 2022 году Яшин выступил против проведения военной операции на Украине, впоследствии против него возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии. В декабре того же года его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

Владимир Кара-Мурза — российский оппозиционный политик и журналист, сотрудничал с российскими и зарубежными СМИ, входил в руководство оппозиционных партий, был советником Бориса Немцова. В 2023 году суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делам о госизмене и фейках об армии.

Альфреда Коха внесли в реестр террористов и экстремистов
Политика
Альфред Кох (внесен в реестр террористов и экстремистов)

Ранее, 13 октября, Кара-Мурзу также заочно арестовали. В тот же день Росфинмониторинг внес его и Яшина в перечень террористов и экстремистов.

В августе 2024 года президент Владимир Путин помиловал Яшина в рамках масштабного обмена с Западом, участниками обмена тогда стали еще 12 человек. Бывший муниципальный депутат после освобождения начал жить в Германии. В декабре того же года в России его объявили в розыск.

Одновременно с Яшиным из колонии в рамках обмена заключенными освободили Кара-Мурзу. Оба рассказывали, что не писали прошения о помиловании на имя Путина. МВД объявило в розыск Кара-Мурзу в октябре 2025 года.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене и распространении заведомо ложной информации о российской армии. Политик вину не признал.

Яшина в декабре 2023 года приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
экстремизм арест заочный арест суд
Материалы по теме
Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список экстремистов
Политика
Следователь по делу Яшина сообщила о наличии у него гражданства
Политика
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Экс-главу райсовета Илью Яшина заочно арестовали по делу об экстремизме Общество, 01:15
За последние четыре года заболеваемость ожирением в России выросла на 42% Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил, что США и Китай находятся в состоянии торговой войны Политика, 00:44
Может ли конфликт Афганистана и Пакистана перерасти в региональную войну Политика, 00:39
Лидера азербайджанской диаспоры Ульяновска лишили гражданства России Политика, 00:36
Трамп заявил о желании Украины пойти в наступление Политика, 00:22
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин анонсировал встречу с Мишустиным в ближайшие дни Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. В чем причины неудач Спорт, 00:01
Банки сократили кредиты населению на 9%Подписка на РБК, 00:01
Эксперты спрогнозировали всплеск расторжений по рассрочке в новостройках Недвижимость, 00:00
Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского Политика, 15 окт, 23:48
Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов Политика, 15 окт, 23:32