Альфреда Коха внесли в реестр террористов и экстремистов

Альфред Кох (внесен в реестр террористов и экстремистов) (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Бывший вице-премьер правительства России Альфред Кох внесен в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Список опубликован на сайте ведомства.

В реестр также внесли адвоката Николая Полозова, журналиста Александра Морозова и писателя Игоря Эйдмана (все трое признаны Минюстом иноагентами).

Коху 64 года. Он был заместителем председателя правительства России с 17 марта по 13 августа 1997 года.

В ноябре 2015 года российские правоохранительные органы попросили Интерпол объявить бывшего вице-премьера в международный розыск, в декабре Кох был заочно арестован решением Лефортовского суда Москвы по ходатайству следователя ФСБ по особо важным делам. Коха обвинили в контрабанде культурных ценностей (ч.1 ст. 226.1 УК). Интерпол отказался удовлетворить этот запрос.

