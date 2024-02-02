На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам заключения

Юрий Подоляка (Фото: yura_podolyaka / VK)

Украинский суд приговорил блогера Юрия Подоляку к 15 годам тюрьмы по пяти статьям, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале. Ведомство возбудило уголовное дело против него в апреле 2023 года.

Блогера обвинили в действиях, направленных «на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» (ч. 2 ст. 109 УК Украины), распространение материалов с призывами к изменению границ территории «в нарушение порядка, установленного украинской Конституцией» (ч. 1 ст. 110), госизмену в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), «пропаганду войны» (ст. 436) и оправдание «российской агрессии» (ч. 2 ст. 436-2).

В СБУ заявили, что Подоляка ведет «информационно-подрывную деятельность» через соцсети. По данным ведомства, у блогера сформированы «собственные сети информаторов» на территории Украины.

По версии украинской спецслужбы, блогер родился в Сумах, в 2014 году он уехал в Россию, где начал распространять «фейки об общественно-политической ситуации в Украине».

В декабре Подоляку заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в стране на 15 лет.

Тогда блогера обвинили в «сотрудничестве с государством-агрессором» и оправдании «российской агрессии».