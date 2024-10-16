У генерала Кузнецова и его родни нашли активы на сотни миллионов

Кузнецова задержали в мае. По версии следствия, в качестве взятки он получил земельный участок в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна. ТАСС пишет, что счета и активы генерала оценили в более чем 300 млн руб.

Юрий Кузнецов (Фото: EPA / ТАСС)

Суд арестовал банковские счета, объекты недвижимости и другие активы на более чем 300 млн руб., принадлежащие бывшему начальнику главного управления кадров Министерства обороны Юрию Кузнецову и его родственникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, в рамках дела были арестованы 29 банковских счетов в трех банках России и шесть объектов недвижимости, в том числе трехэтажный дом в Краснодаре площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Собеседники ТАСС уточнили что по делу Кузнецова и его предполагаемого сообщника назначены новые экспертизы, в том числе финансово-экономические.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Мартиросян также находится в СИЗО, его имущество на сумму более 50 млн руб. арестовано.

По ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом. На прошлой неделе генералу продлили срок содержания под стражей до 12 января 2025 года.

9 октября супруга генерала Юлия Кузнецова заявила, что оплатила половину участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку. Адвокат бизнесмена в разговоре с ТАСС также заявил, что тот не давал взяток генералу, а заключил с ним гражданско-правовую сделку.