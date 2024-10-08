Суд продлил арест главному кадровику Минобороны

Юрий Кузнецов (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, передает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на срок до 12 января 2025 года», — цитирует агентство решение судьи.

Кузнецову вменяют получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы.

Генерала задержали в мае. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Тогда генерал занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил, среди его обязанностей было размещение курсантов КВВУ.