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Аресты генералов ,  
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По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на сумму более ₽50 млн

Сюжет
Аресты генералов
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Суд арестовал недвижимость предпринимателя Левы Мартиросяна, которого обвинили в даче взятки в виде земельного участка и дома экс-начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

В ходе расследования суд арестовал жилой дом стоимостью более 27,3 млн руб., две квартиры общей стоимостью 10,2 млн руб., земельный участок более чем за 7,5 млн руб. в Краснодаре. Также обеспечительные меры наложили на автомобиль BMW X5, собственнику и третьим лицам запретили распоряжаться этим имуществом.

Арест на активы бизнесмена наложили в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора, а также в связи с тем, что «неприменение этих обеспечительных мер может привести к возможности траты этого имущества», уточнили в суде.

ТАСС узнал о подозрении на еще одну взятку в деле генерала Кузнецова
Политика
Юрий Кузнецов

Мартиросян не признает вину и настаивает на своей непричастности. Следствие же считает, что он предложил Кузнецову сделку взамен на заключение контракта по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Это произошло в то время, когда Кузнецов работал начальником 80-го управления Генштаба Вооруженных сил России. Его назначили на эту должность в мае 2010 года. Через 13 лет генерал стал главным кадровиком Минобороны.

Кузнецова задержали 13 мая. У него конфисковали более 100 млн руб., а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Генерала обвинили по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, он, как и Мартиросян, не признает вину.

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в деле Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки. Следствие полагает, что гендиректор краснодарской компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян мог дать Кузнецову взятку. 10 сентября Григоряна задержали по подозрению в хищении 7,2 млн руб. у Минобороны при реконструкции курсантского общежития КВВУ.

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Теги
Юрий Кузнецов арест имущества Недвижимость Минобороны
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