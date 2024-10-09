Супруга генерала Кузнецова заявила о доказательствах его невиновности

Кузнецова задержали в мае. По версии следствия, в качестве взятки он получил земельный участок в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна. Супруга генерала, как и Мартиросян, заявили о законности приобретения участка

Юрий Кузнецов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Супруга начальника Главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, задержанного по обвинению в получении особо крупной взятки, оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Леве Мартиросяну как взятку. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат генерала Михаил Карапетян.

«Кузнецова Юлия Сергеевна оплатила свою половину участка, которое следствие вменяет Мартиросяну как взятку, у нас есть расписки и платежные документы из банка», — сказал он.

Адвокат Мартиросяна Михаил Ошеров в разговоре с ТАСС также заявил, что его подзащитный не давал взяток генералу, а заключил с ним гражданско-правовую сделку. По словам Ошерова, супруга Кузнецова и Мартиросян приобрели земельный участок, каждая из сторон заплатила за него по 15 млн руб. «После этого Мартиросян начал строить гостиницу на этом месте, а жена генерала — дом, который она позже решила также переделать под отель. Строительство каждая из сторон оплачивала самостоятельно. Здания по своей конструкции похожи, выглядят идентично», — отметил защитник.

РБК направил запрос защите Кузнецова.

Генерала Кузнецова задержали в мае. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн руб. Тогда генерал занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил, среди его обязанностей было размещение курсантов КВВУ.

Кузнецову вменяют получение взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время Кузнецов находится под арестом.

В конце апреля 2024 года по обвинению во взяточничестве арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. За этим последовала череда арестов сотрудников Минобороны и связанных с ним структур.