Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря
Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля — на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января при этом останутся нерабочими праздничными днями.
В сообщении Минтруда (есть у РБК), говорится, что таким образом в 2021 году будут следующие дни отдыха:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.