Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 07 сен, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 07 сен, 12:49
В погранслужбе Украины сообщили о въезде белорусских оппозиционеров Политика, 11:01 «Роснефть» назвала условия возобновления проекта на ₽1,5 трлн Бизнес, 11:00 Маткапитал за первого ребенка: как потратить ₽466 тыс. на покупку жилья Недвижимость, 10:59 Симоньян и Верницкий приехали брать интервью у Лукашенко Политика, 10:52 Что происходит у здания суда во время приговора Ефремову. Видео Общество, 10:50 Тихановская потребовала освободить Колесникову Политика, 10:48 В Латвии заявили о надежде провести ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией Спорт, 10:41 Число смертей от коронавирусной инфекции в России приблизилось к 18 тыс. Общество, 10:38 В Москве выявили 695 новых случаев заболевания COVID-19 Общество, 10:37 За сутки в России COVID-19 выявили у почти 5,1 тыс. человек Общество, 10:35 В Минске объяснили происхождение обращения пропавшего оппозиционера Политика, 10:34 МВД Украины сообщило о насильном выдворении оппозиционеров из Белоруссии Политика, 10:31 Камеры-невидимки и прозрачные телевизоры: какими будут гаджеты будущего Индустрия 4.0, 10:30  Эра Альфа: что будет после поколения Z Совместный проект, 10:16
Общество ,  
0 

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

Выходной перенесут с воскресенья, 3 января 2021 года. Ведомство указало, что это соответствует нормам трудового законодательства, согласно которым еженедельный непрерывный отдых должен длиться не менее 42 часов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля — на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января при этом останутся нерабочими праздничными днями.

В сообщении Минтруда (есть у РБК), говорится, что таким образом в 2021 году будут следующие дни отдыха:

  • с 1 по 10 января;
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 и с 8 по 10 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • с 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря.

Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — пояснили в ведомстве. В Минтруде добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует трудовому законодательству, согласно которому еженедельный непрерывный отдых должен продолжаться не менее 42 часов.

В 2019 году власти некоторых регионов решили сделать 31 декабря, которое выпало на вторник, нерабочим. Об этом объявили, в частности, в Ленинградской, Свердловской, Волгоградской областях, Еврейском автономном округе и Татарстане.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

Правительство отклонило законопроект об обязательном выходном 31 декабря
Общество
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

В ноябре в Госдуму внесли законопроект об установлении выходного дня 31 декабря. По мнению авторов инициативы, в число которых вошел глава думского комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов, предлагаемый перенос позволит работодателю рациональнее распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также поможет соблюдению «баланса интересов» между работниками, работодателями и профсоюзами. Однако правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать документ. В правительстве отметили, что кабмин уже наделен правом «осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря» и в новом законе нет нужды.

В августе 2020 года Минтруд в ответе Нилову указал, что перенос выходного дня на 31 декабря с субботы или воскресенья одной из предыдущих недель невозможен из-за норм, установленных ТК. В ведомстве указывали, что согласно ст. 110 Трудового кодекса продолжительность «еженедельного непрерывного отдыха» не может быть менее 42 часов.

Авторы: Юлия Выродова, Юлия Старостина
Теги: Минтруд, выходные, праздники
Материалы по теме
Минтруд объяснил невозможность переноса выходного на 31 декабря
Общество
Правительство отклонило законопроект об обязательном выходном 31 декабря
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter