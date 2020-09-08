Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

Выходной перенесут с воскресенья, 3 января 2021 года. Ведомство указало, что это соответствует нормам трудового законодательства, согласно которым еженедельный непрерывный отдых должен длиться не менее 42 часов

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Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января, предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля — на понедельник, 22 февраля. 2 и 3 января при этом останутся нерабочими праздничными днями.

В сообщении Минтруда (есть у РБК), говорится, что таким образом в 2021 году будут следующие дни отдыха: