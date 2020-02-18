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Правительство отклонило законопроект об обязательном выходном 31 декабря

Законопроект предлагает переносить выходные так, чтобы 31 декабря всегда оставался выходным днем. В кабмине указали, что действующий Трудовой кодекс уже содержит необходимые для этого нормы
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Как указал кабмин, сейчас в Трудовом кодексе закреплена норма, позволяющая переносить выходные дни на другие «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней» федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Поэтому, считают в правительстве, в новом законе нет нужды, поскольку кабмин уже сейчас наделен «правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря».

Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным
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Законопроект был предложен к рассмотрению в конце ноября 2019 года. Авторы инициативы предлагали переносить выходные так, чтобы 31 декабря всегда оставался выходным днем, даже если он не является таким по календарю. В законопроекте говорится о том, что такая мера позволит сотрудникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также соблюдать «баланс интересов» между работниками, руководством и профсоюзами.

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и власти ряда регионов приняли решение сделать этот день нерабочим. Об этом объявили, в частности, в Ленинградской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской областях, а также в Еврейской автономной области и Татарстане.

Президент Владимир Путин в середине декабря называл идею о переносе выходного дня на 31 декабря логичной, но призывал подумать об этом «в спокойном рабочем режиме».

Автор: Мария Лисицына
Теги: 31 декабря, выходной день, законопроект
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