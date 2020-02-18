Правительство отклонило законопроект об обязательном выходном 31 декабря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Как указал кабмин, сейчас в Трудовом кодексе закреплена норма, позволяющая переносить выходные дни на другие «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней» федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Поэтому, считают в правительстве, в новом законе нет нужды, поскольку кабмин уже сейчас наделен «правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря».
Законопроект был предложен к рассмотрению в конце ноября 2019 года. Авторы инициативы предлагали переносить выходные так, чтобы 31 декабря всегда оставался выходным днем, даже если он не является таким по календарю. В законопроекте говорится о том, что такая мера позволит сотрудникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также соблюдать «баланс интересов» между работниками, руководством и профсоюзами.
В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и власти ряда регионов приняли решение сделать этот день нерабочим. Об этом объявили, в частности, в Ленинградской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской областях, а также в Еврейской автономной области и Татарстане.