Правительство отклонило законопроект об обязательном выходном 31 декабря

Законопроект предлагает переносить выходные так, чтобы 31 декабря всегда оставался выходным днем. В кабмине указали, что действующий Трудовой кодекс уже содержит необходимые для этого нормы

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Как указал кабмин, сейчас в Трудовом кодексе закреплена норма, позволяющая переносить выходные дни на другие «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней» федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. Поэтому, считают в правительстве, в новом законе нет нужды, поскольку кабмин уже сейчас наделен «правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря».

Законопроект был предложен к рассмотрению в конце ноября 2019 года. Авторы инициативы предлагали переносить выходные так, чтобы 31 декабря всегда оставался выходным днем, даже если он не является таким по календарю. В законопроекте говорится о том, что такая мера позволит сотрудникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также соблюдать «баланс интересов» между работниками, руководством и профсоюзами.

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и власти ряда регионов приняли решение сделать этот день нерабочим. Об этом объявили, в частности, в Ленинградской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской областях, а также в Еврейской автономной области и Татарстане.