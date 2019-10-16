«Победа» получила разрешение на полеты в Гоа

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Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Гоа, сообщается в указе Росавиации, размещенном на сайте организации.

Допуск позволяет выполнять два рейса в неделю. Разрешения перевозчик добивался с 2016 года, когда просил «Росавиацию» сократить частоту полетов в Гоа другой «дочки» «Аэрофлота», авиакомпании «Россия», чтобы у лоукостера появилась возможность выполнять рейсы по этому направлению. Как пояснял источник «Интерфакса» в «Победе», просьба перевозчика была мотивирована тем, что «Россия» не целиком использует свой допуск. В свою очередь, авиакомпания хотела открыть маршрут на Гоа именно из российских регионов.

Кроме того, согласно приказу Росавиации, авиакомпания «Уральские авиалинии» получила допуск к регулярным рейсам Москва — Лондон. Перевозчик получил право на 14 рейсов в неделю.

Ранее «Победа» объявила об открытии первых рейсов на Ближний Восток с октября 2019 года: Дубай (ОАЭ) и Эйлат (курорт Израиля). Рейсы в Дубай будут вылетать четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье), в Эйлат — три раза (вторник, четверг, суббота).