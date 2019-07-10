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«Победа» объявила о первых рейсах на Ближний Восток

Лоукостер «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») с октября 2019 года откроет два новых направления — Дубай (ОАЭ) и Эйлат (курорт Израиля). Об этом «Ведомостям» рассказала представитель перевозчика Елена Селиванова.

По ее словам, рейсы в Дубай будут вылетать четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье), в Эйлат — три раза (вторник, четверг, суббота). Эти города были в числе главных пожеланий пассажиров, уточнила Селиванова. Она добавила, что продажи билетов начнутся в ближайшее время.

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«Победа» станет единственной российской авиакомпанией, которая осуществляет прямые перелеты из Москвы в Эйлат. В Дубай из столицы также регулярно летают «Аэрофлот» и Emirates. Тарифы на такой рейс в одну сторону у «Аэрофлота» и Emirates составляют не менее 10–12,8 тыс. руб.

Эти рейсы станут первыми для «Победы» в страны Ближнего Востока, следует из данных с официального сайта перевозчика: там в качестве возможных пунктов назначения указаны российские и европейские города, а также города стран ближнего зарубежья.

Теги: Дубай, «Победа»
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