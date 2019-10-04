Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира

Шведская экоактивистка Грета Тумберг получила Международную детскую премию мира — 2019. Об этом сообщается на сайте организации KidsRights, которая является учредителем премии.

Вторым лауреатом стала камерунская правозащитница Дивина Малум, которая была свидетелем террористических атак в Камеруне и создала движение «Дети за мир» (Children for Peace) с целью предостеречь детей от вступления в вооруженные формирования.

«Влияние как Греты, так и Дивины на будущее многих детей бесспорно, они являются полноправными лауреатами Международной детской премии мира за 2019 год», — заявил основатель KidsRights Марк Даллаерт.

Экспертный комитет выбирал победителей среди 137 кандидатов из 56 стран. Премия будет вручена 20 ноября во Всемирный день защиты детей в Гааге.

16-летняя Грета Тунберг организовывала акции протеста, призывая правительство Швеции выполнять Парижское соглашение по климату, которое предусматривает сокращение выбросов в атмосферу. Она отказывалась ходить в школу и выходила на протест каждую пятницу, назвав свою акцию «Пятницы ради будущего» (Fridays for future). Позже к ней присоединились другие активисты, акцию поддержали школьники из других стран. В марте шведские и норвежские политики номинировали Тунберг на Нобелевскую премию мира за ее вклад в экологическое движение.