Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

16-летняя Грета Тунберг с лета 2018 года проводит в Стокгольме «школьный протест», призывая политиков начать выполнять Парижское соглашение по климату. К движению присоединились тысячи европейских школьников

Грета Тунберг (Фото: Markus Schreiber / AP)

Шведские и норвежские политики номинировали на Нобелевскую премию мира 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг за ее вклад в экологическое движение. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet.

C инициативой выступили шведские депутаты Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг из Левой партии (составляет в парламенте меньшинство), а также представители норвежского стортинга (однопалатного парламента. — РБК) политики Фредди Андре Овстегорд, Мона Фагерос и Ларс Халтбреккен из оппозиционной правительству Социалистической левой партии.

«Движение, которое начала Грета, является очень важным вкладом в дело всей планеты», — отметил Овстегорд.

Сама Грета Тунберг отметила, что новость о выдвижении ее кандидатуры стала очень приятной. «Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — сказала школьница в разговоре с Aftonbladet.

Тунберг привлекла к себе внимание общественности в августе прошлого года — после того, как начала «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Каждую пятницу она стояла перед риксдагом с призывом к политикам начать выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов, заявив, что не будет посещать школу, пока ее пожелания не будут выполнены. Своими лозунгами о проблемах изменения климата девочка вдохновила на протесты тысячи школьников по всей Европы.