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Политика ,  
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СМИ сообщили об атаке хуситов на два аэропорта в Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью беспилотиков атаковали аэропорты в городах Абха и Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Almasirah.

Как заявил представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сария, удары были нанесены «с высокой точностью» и привели к нарушению работы аэродромов.

В свою очередь саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя арабской коалиции Турки аль-Малики сообщает, что беспилотник, запущенный по направлению Джизана, был сбит. По его словам, коалиции удалось сбить и второй дрон хуситов.

22 июня хуситы заявили о сбитом разведывательном беспилотнике арабской коалиции. По их данным, аппарат был обезврежен в районе Аль-Мазрак в городе Харед на границе Йемена с Саудовской Аравией.

Политика
СМИ сообщили о сбитом хуситами саудовском разведывательном дроне

Война в Йемене между правительственными войсками и повстанцами-хуситами идет с 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддержала правительственные войска, ее силы вошли на территорию страны в 2015 году.

Вашингтон призывал Эр-Рияд остановить боевые действия в Йемене и поддержать усилия ООН по поиску мирного урегулирования конфликта. В ноябре прошлого года Пентагон прекратил поддержку авиаударов коалиции.
 

Теги: Саудовская Аравия, арабская коалиция, Йемен, хуситы
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