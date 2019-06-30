СМИ сообщили об атаке хуситов на два аэропорта в Саудовской Аравии

СМИ сообщили об атаке хуситов на два аэропорта в Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» с помощью беспилотиков атаковали аэропорты в городах Абха и Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Almasirah.

Как заявил представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сария, удары были нанесены «с высокой точностью» и привели к нарушению работы аэродромов.

В свою очередь саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя арабской коалиции Турки аль-Малики сообщает, что беспилотник, запущенный по направлению Джизана, был сбит. По его словам, коалиции удалось сбить и второй дрон хуситов.

22 июня хуситы заявили о сбитом разведывательном беспилотнике арабской коалиции. По их данным, аппарат был обезврежен в районе Аль-Мазрак в городе Харед на границе Йемена с Саудовской Аравией.