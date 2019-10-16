СМИ узнали об идее Росгвардии применять полиграф при отборе сотрудников

Детектор лжи также будет использоваться и в отношении уже действующих сотрудников. Подобная мера необходима в рамках обеспечения собственной безопасности Росгвардии, заявил автор инициативы Александр Хинштейн

Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Депутаты Госдумы совместно с представителями Росгвардии подготовили законопроект, согласно которому у ведомства расширятся полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности. В частности, при приеме на работу кандидаты будут проходить испытания на полиграфе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, этот законопроект был разработан заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном в соавторстве с руководителем комитета Василием Пискаревым. Издание напомнило, что ранее Хинштейн работал советником главы Росгвардии.

По словам автора законопроекта, который планируется внести в Госдуму 16 октября, необходимость поправок появилась ввиду широчайшего спектра задач, поставленных перед Росгвардией. Всего в списке задач значится 31 пункт, поэтому росгвардейцам предъявляются «особые требования», пояснил Хинштейн. «Между тем в законодательстве имеется пробел в обеспечении собственной безопасности ведомства», — сказал он.

Депутат напомнил, что подразделения собственной безопасности есть и в центральном аппарате Росгвардии, и в ее территориальных органах. При этом их деятельность и полномочия никак не регламентированы законом, что не позволяет проводить всестороннюю проверку кандидатов на работу в Росгвардию, указал он.