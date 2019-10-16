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СМИ узнали об идее Росгвардии применять полиграф при отборе сотрудников
Детектор лжи также будет использоваться и в отношении уже действующих сотрудников. Подобная мера необходима в рамках обеспечения собственной безопасности Росгвардии, заявил автор инициативы Александр Хинштейн
Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Депутаты Госдумы совместно с представителями Росгвардии подготовили законопроект, согласно которому у ведомства расширятся полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности. В частности, при приеме на работу кандидаты будут проходить испытания на полиграфе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, этот законопроект был разработан заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном в соавторстве с руководителем комитета Василием Пискаревым. Издание напомнило, что ранее Хинштейн работал советником главы Росгвардии.

По словам автора законопроекта, который планируется внести в Госдуму 16 октября, необходимость поправок появилась ввиду широчайшего спектра задач, поставленных перед Росгвардией. Всего в списке задач значится 31 пункт, поэтому росгвардейцам предъявляются «особые требования», пояснил Хинштейн. «Между тем в законодательстве имеется пробел в обеспечении собственной безопасности ведомства», — сказал он.

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Депутат напомнил, что подразделения собственной безопасности есть и в центральном аппарате Росгвардии, и в ее территориальных органах. При этом их деятельность и полномочия никак не регламентированы законом, что не позволяет проводить всестороннюю проверку кандидатов на работу в Росгвардию, указал он.

Одним из важнейших нововведений станет обязательное прохождение полиграфа. Причем этот метод будет использоваться как для кандидатов на службу, так и в отношении уже находящихся на ней сотрудников. «Отказ от психофизиологического исследования кандидатом на службу или действующим сотрудником будет являться основанием для его непринятия или же, соответственно, немедленного увольнения», — рассказал Хинштейн, отметив, что подобные меры позволят отсеять часть «недобросовестных соискателей» или же выявить работающих структуре «оборотней».

Как отмечает газета, если поправки одобрят, то глава Росгвардии Виктор Золотов будет сам определять «порядок, сроки и случаи проведения» проверок.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Росгвардия, полиграф, Александр Хинштейн
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