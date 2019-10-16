Эксперты назвали российский город с самым дорогим черным хлебом

Эксперты проанализировали среднюю цену на хлеб в крупнейших городах России; по итогам сентября лидером списка по дороговизне хлеба стал Санкт-Петербург, а самые низкие цены оказались в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитиков IT-компании «Эвотор», являющейся частью экосистемы Сбербанка.

Для анализа использовались данные, взятые с 20 тыс. смарт-терминалов компании, которые установлены в магазинах, пекарнях и заведениях общепита крупнейших российских городов.

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