Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России

Повышение розничных цен на хлеб соответствует уровню инфляции. Ситуация на рынке стабильна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

«Повышение розничных цен на хлеб с начала года примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что рост цен на хлеб по отдельным позициям находится на уровне ниже инфляции по сравнению с данными прошлого года, а по другим в некоторой степени его превышает.

Ранее Росстат зафиксировал за первые семь месяцев 2019 года повышение цен на хлеб на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом темп подорожания ускорился в три раза. По данным Росстата, больше всего за год выросла цена на черный хлеб (9,6%). Таким образом цены достигли максимума как минимум с 2009 года.