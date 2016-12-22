РПЦ разрешила посещать Афон в качестве туристов

Миряне и духовенство РПЦ могут приезжать на Святую гору в качестве туристов, но исповедоваться, причащаться и совершать богослужения после разрыва евхаристического общения с Константинополем на Афоне нельзя, заявили в РПЦ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион в своем интервью Русской службе Би-би-си заявил, что разрыв евхаристического общения Московского патриархата с Константинопольским повлечет за собой запрет для РПЦ совершать богослужения и таинства причастия на Афоне.

По его словам, поехать на Святую гору при этом сможет любой человек, которые имеет шенгенскую визу и разрешение на въезд на Афон. Он пояснил, что евхаристическое общение дает верующим одной церкви исповедоваться и причащаться в храмах другой церкви.

«Афон входит в его (Константинопольского патриархата. — РБК) юрисдикцию. Для нас разрыв общения означает, что мы не можем сейчас совершать богослужения в афонских монастырях, не можем причащаться, но мы можем посещать эти монастыри как верующие, как туристы. То есть никакого разрыва человеческих связей нет», — подчеркнул митрополит Иларион.

Он добавил, что в статусе туристов посещать Афон смогут и священники Московского патриархата. Тем не менее им нельзя будет участвовать в богослужениях — это может повлечь за собой запрет в священнослужении.

«Если [священники РПЦ МП] будут участвовать в богослужениях, то этот вопрос станет предметом обсуждения с его правящим архиереем. Расстригой не сделают, но есть разные формы канонических прещений в таких случаях», — пояснил он.

В минувший понедельник, 15 октября, Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Причиной такого решения стало то, что Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, которые были наложены РПЦ на две украинские церкви — Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), — и установил с ними каноническое общение. Помимо этого в РПЦ заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался» как координирующий центр православия.

Иларион после заседания Священного синода напомнил, что общение РПЦ со Вселенским патриархатом в последние годы уже прерывалось из-за событий 1996 года в Эстонии, когда патриарх Варфоломей принял Эстонскую апостольскую православную церковь под свою юрисдикцию. Тем не менее кризис быстро уладили, а евхаристическое общение восстановили.

Для мирян и духовенства РПЦ решение о разрыве евхаристического общения означает, что молитва в храмах Константинопольского патриархата является грехом. Помимо этого решение Синода помешает привозить в Россию святыни Константинопольского патриархата.