К дому отца Дани Милохина бросили коктейль Молотова и «записку про СВО»

Блогер Даня Милохин уехал за границу в 2022 году, его приемный отец Дмитрий Тюленев заявил, что их семья ранее получала угрозы, в этот раз к дому бросили коктейль Молотова, загорелись стройматериалы, но пожар быстро потушили

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В Анапе неизвестные бросили коктейль Молотова во двор дома, где вместе с семьей живет приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев. Он рассказал, что на участке загорелись стройматериалы и «чуть не загорелся дом». Пожар быстро потушили, на место приехали пожарные и оперативники.

Кроме бутылки с зажигательной смесью во двор дома кинули записку: «Даню Милохона на СВО [специальную военную операцию], а семейку — в ад», рассказал Тюленев на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Он сообщил РБК, что подозреваемые в нападении не задержаны, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, в том числе опрашивают членов семьи. По его словам, ранее им уже поступали угрозы, а также требования к приемному отцу «повлиять» на Даню Милохина, чтобы тот вернулся в Россию.

«Мне сказали в полиции, поставьте камеры. А чем камера спасет? Меры безопасности — ходим, не спим. По очереди теперь спим. Дети в школу не ходят у нас, на домашнее обучение перевели, еще когда начались угрозы. Угрозы-то уже давно поступают», — отметил он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У Дани Милохина свыше 18 млн подписчиков в TikTok. Осенью 2022 года тиктокер уехал из России в ОАЭ, посреди съемок покинув проект «Первого канала» «Ледниковый период». Он объяснял свой уход из программы тем, что устал. Уже находясь за границей, Милохин спел гимны России и Украины во время стрима у блогера Артура Бабича.

В 2023 году Милохин приезжал в Россию и публиковал фотографии с Красной площади. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась к Минобороны с призывом призвать блогера в армию, после чего Милохин улетел в Дубай. Источник «РИА Новости» сообщал, что тиктокера объявили в России в розыск, сам он признавался, что ему «страшно» из-за этого.

В октябре прошлого года по месту прописки Милохина в Анапе приезжали участковые с повесткой, но ушли, узнав, что тот там не живет, рассказывал приемный отец блогера. «Мы с Даней общаемся, он сейчас в Дубае, у него все хорошо», — отмечал тогда Тюленев.