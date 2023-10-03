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Приемный отец Милохина опроверг информацию о вручении блогеру повестки

Приемный отец Милохина опроверг информацию о вручении блогеру повестки в Анапе
Даня Милохин
Даня Милохин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В сентябре по месту прописки блогера Дани Милохина приезжали три участковых Анапского района Краснодарского края с повесткой, но, узнав, что он не живет по этому адресу, они ушли. Об этом РБК рассказал его приемный отец Дмитрий Тюленев.

«Когда им сказали, что Даня здесь не живет, они ушли. Мы с Даней общаемся, он сейчас в Дубае, у него все хорошо», — уточнил он.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Милохина официально призвали в армию. По данным канала, по месту его прописки в Анапе пришла повестка, но Тюленев отказался принимать документ и заявил, что сын находится за границей.

В России 1 октября начался осенний призыв в армию, он продлится до 31 декабря. Призыв начался во всех регионах России, за исключением районов Крайнего Севера, где он стартует с 1 ноября.

Военнослужащих осеннего призыва не будут отправлять в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также для участия в военной операции на Украине, заверили в Генштабе России.

Число призванных в рамках осенней кампании прошлого года составило 120 тыс. человек.

В октябре 2022 года Милохин уехал из России в ОАЭ, заявив, что устал. За границей он исполнил гимн Украины на стриме у блогера Артура Бабича.

После того как 9 сентября блогер вернулся в Россию, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны России и предложила призвать его в армию, так как у него нет оснований для отсрочки. Она сочла, что армия будет «способствовать патриотическому воспитанию» блогера.

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В тот же день Милохин срочно улетел в Дубай. «В 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в Эмираты рейсом в 0:50 экономклассом», — сообщил канал Mash. Мизулина назвала это «результатом консолидации и единения гражданского общества».

В пресс-службе блогера тогда заявили, что на тот момент они не получали никаких повесток.

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Даня Милохин блогеры повестка призыв
Даня Милохин фото

Даня Милохин

блогер, певец

6 декабря 2001 года
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