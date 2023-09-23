Власти Анапы объяснили претензии к дому приемного отца Дани Милохина

Дмитрий Тюленев (Фото: dmitry_t79 / VK)

Власти Анапы потребовали от приемного отца тиктокера Дани Милохина Дмитрия Тюленева устранить несоответствия при строительстве частного дома, так как он возведен с нарушениями, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

В администрации пояснили, что получили жалобу на нарушение владельцем дома земельного и градостроительного законодательства. Специалисты провели проверку, по итогам которой установили, что земельный участок, на котором построен дом, используется не по назначению.

Здания на участке Тюленева возвели с отступлением от разрешения на строительство, сообщили в администрации. В частности, при строительстве дома и двух хозяйственных построек были неправильно учтены нормы отступа, сказал РБК собеседник. Законодательство предусматривает нормы отступа между зданиями разного типа, зданием и границей участка, а также другими объектами.

Также специалисты сделали вывод, что одна из построек «имеет признаки магазина одежды». «Кроме того, собственником самовольно занята территория общего пользования 71 кв. м Вид разрешенного использования земельного участка — личное подсобное хозяйство, не предусматривает ведения коммерческой деятельности», — сообщили в администрации.

По итогам проверки администрация подала иск к Тюленеву в Анапский районный суд. Власти потребовали от него привести дом в соответствие с разрешением на строительство, снести незаконно возведенную постройку и освободить территорию общего пользования. Судебное заседание по этому поводу состоится 25 сентября.

В ночь на 23 сентября Тюленев сообщил, что власти Анапы потребовали снести два дома — его и родителей. Основанием для претензий, по его словам, стало нарушение градостроительных норм. Со слов Тюленева, был закрыт и принадлежащий его семье магазин, который был единственным источником доходов. Сложившуюся ситуацию Тюленев назвал репрессиями.

В октябре 2022 года Даня Милохин уехал из России в ОАЭ, заявив, что устал. Находясь за границей он исполнил гимны России и Украины на стриме у блогера Артура Бабича. После того, как 9 сентября блогер вернулся в Россию, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию, так как тот не имеет оснований для отсрочки. Вскоре тиктокер улетел в Дубай.

По информации «РИА Новости», Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. При этом в базе федерального розыска он отсутствует. «Никаких повесток мы не получали», — говорили РБК в пресс-службе Дани Милохина.