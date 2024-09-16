На Украине находятся тысячи военных, «выведенных за штат», пишет издание. Они не несут службу, но и не уволены из ВСУ. Наиболее частая причина для выведения за штат — ранение на фронте

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На фоне нехватки личного состава ВСУ на Украине находятся тысячи военных, «выведенных за штат», пишет «Страна.ua» со ссылкой на ведомственные документы Минобороны.

По информации издания, этих военнослужащих нет в кадровых списках подразделений, они не несут службу, но и не уволены из армии, поэтому не могут официально устроиться на работу. Ежемесячно военные получают символическую плату «за звание» в размере около 500-600 гривен (около $12-$14,5).

Наиболее частой причиной для выведения за штат военнослужащего издание называет ранение на фронте. Раненому выплачивают компенсацию в 100 тыс. гривен (около $2,4 тыс.), а также минимальную зарплату первые два месяца — по 20 100 гривен ($485). Если после двух месяцев он продолжает лечиться, его выводят за штат и перестают платить зарплату, поясняет «Страна».

«Часть из «заштатчиков» — залетчики. Кто-то за постоянную пьянку и залеты в пьяном виде. Например, водитель, который угробил штатный автомобиль части по пьянке. Также за штат выводят СЗЧшников и отказников. Ушел в самоволку, отстутствовал в части больше десяти суток. Или отказался выехать на передовую. Большинству СЗЧшников и отказников не открывают уголовных производств, командиры не пишут рапортов. Так как это портит общую статистику части и ставит под сомнение компетентность командира руководить и поддерживать боевой дух. Поэтому такой контингент втихую выводят за штат», — рассказал капитан ВСУ Богдан Д.

В сентябре телеканал CNN со ссылкой на бывших и нынешних украинских командиров и офицеров сообщал, что ВСУ не хватает подкреплений. Особенно тяжелая ситуация — в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке, отмечал канал. По словам одного из командиров подразделений, сражающихся под Покровском, новобранцы, призванные в армию после принятия нового закона о мобилизации, «либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию». Украинский президент Владимир Зеленский называл покровское направление самым сложным.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев при наступлении на Курскую область ставил несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза.