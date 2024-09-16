«Страна» рассказала о «заштатной армии» Украины
На фоне нехватки личного состава ВСУ на Украине находятся тысячи военных, «выведенных за штат», пишет «Страна.ua» со ссылкой на ведомственные документы Минобороны.
По информации издания, этих военнослужащих нет в кадровых списках подразделений, они не несут службу, но и не уволены из армии, поэтому не могут официально устроиться на работу. Ежемесячно военные получают символическую плату «за звание» в размере около 500-600 гривен (около $12-$14,5).
Наиболее частой причиной для выведения за штат военнослужащего издание называет ранение на фронте. Раненому выплачивают компенсацию в 100 тыс. гривен (около $2,4 тыс.), а также минимальную зарплату первые два месяца — по 20 100 гривен ($485). Если после двух месяцев он продолжает лечиться, его выводят за штат и перестают платить зарплату, поясняет «Страна».
«Часть из «заштатчиков» — залетчики. Кто-то за постоянную пьянку и залеты в пьяном виде. Например, водитель, который угробил штатный автомобиль части по пьянке. Также за штат выводят СЗЧшников и отказников. Ушел в самоволку, отстутствовал в части больше десяти суток. Или отказался выехать на передовую. Большинству СЗЧшников и отказников не открывают уголовных производств, командиры не пишут рапортов. Так как это портит общую статистику части и ставит под сомнение компетентность командира руководить и поддерживать боевой дух. Поэтому такой контингент втихую выводят за штат», — рассказал капитан ВСУ Богдан Д.
В сентябре телеканал CNN со ссылкой на бывших и нынешних украинских командиров и офицеров сообщал, что ВСУ не хватает подкреплений. Особенно тяжелая ситуация — в пехотных войсках под Покровском и на других участках фронта на востоке, отмечал канал. По словам одного из командиров подразделений, сражающихся под Покровском, новобранцы, призванные в армию после принятия нового закона о мобилизации, «либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию». Украинский президент Владимир Зеленский называл покровское направление самым сложным.
Украинские войска несут «значительные потери» близ Украинска и Курахово, рассказывали The Economist военные ВСУ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев при наступлении на Курскую область ставил несколько целей, в том числе остановку российского наступления в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в 1,5 раза.
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