Россиянам для счастья стало нужно больше денег

В среднем россиянину для счастья нужно 250 тыс. руб. в месяц — на 16% больше, чем полгода назад, следует из опроса SuperJob. Запросы москвичей за тот же период выросли с 267 тыс. до 276 тыс. руб.

В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). За полгода этот показатель вырос на 16% — в марте для счастья среднестатистическому россиянину требовалось 215 тыс. руб.

Опрос проводился с 12 августа по 13 сентября. В нем принимали участие 20,5 тыс. респондентов старше 18 лет из более 500 населенных пунктов. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в остальных мегаполисах — по 500.

На первом месте по зарплатным ожиданиям оказалась Москва, здесь для счастья нужно 276 тыс. руб. в месяц. Второе место занял Владивосток с 270 тыс. руб. Далее следуют Ростов-на-Дону (257 тыс.), Тюмень (253 тыс.) и Красноярск (250 тыс.). Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тыс. руб.), Рязани и Кемерово (по 210 тыс.), а также в Ижевске (212 тыс.).

Из опроса также следует, что запросы мужчин превышают женские почти на 15% — 270 тыс. и 230 тыс. руб. соответственно. В то же время молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 45 лет: 185 тыс. и 260 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 200 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 310 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более100 тыс. руб. в месяц.

В августе аналитический центр НАФИ и страховая компания «Росгосстрах Жизнь» провели собственный опрос, в котором спросили россиян об их накоплениях. 27% респондентов заявили о наличии накоплений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, что на 7 п.п. больше доли респондентов с финансовой подушкой безопасности (20%) в 2020 году. 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше.

Чаще люди с финансовой подушкой встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%), а также тех, кто оценил уровень своего заработка как хороший или отличный (42%). Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, — семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием, пришли к выводу аналитики.