 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Общество ,  
0 

Россиянам для счастья стало нужно больше денег

В среднем россиянину для счастья нужно 250 тыс. руб. в месяц — на 16% больше, чем полгода назад, следует из опроса SuperJob. Запросы москвичей за тот же период выросли с 267 тыс. до 276 тыс. руб.

В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). За полгода этот показатель вырос на 16% — в марте для счастья среднестатистическому россиянину требовалось 215 тыс. руб.

Опрос проводился с 12 августа по 13 сентября. В нем принимали участие 20,5 тыс. респондентов старше 18 лет из более 500 населенных пунктов. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1,5 тыс. человек, в остальных мегаполисах — по 500.

На первом месте по зарплатным ожиданиям оказалась Москва, здесь для счастья нужно 276 тыс. руб. в месяц. Второе место занял Владивосток с 270 тыс. руб. Далее следуют Ростов-на-Дону (257 тыс.), Тюмень (253 тыс.) и Красноярск (250 тыс.). Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные «счастливые» суммы — в Кирове (190 тыс. руб.), Рязани и Кемерово (по 210 тыс.), а также в Ижевске (212 тыс.).

Из опроса также следует, что запросы мужчин превышают женские почти на 15% — 270 тыс. и 230 тыс. руб. соответственно. В то же время молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 45 лет: 185 тыс. и 260 тыс. руб. в месяц. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 200 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 310 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает более100 тыс. руб. в месяц.

Мужчины и женщины по-разному оценили накопления в долларах и рублях
Общество
Фото:Светлана Денисова / ТАСС

В августе аналитический центр НАФИ и страховая компания «Росгосстрах Жизнь» провели собственный опрос, в котором спросили россиян об их накоплениях. 27% респондентов заявили о наличии накоплений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, что на 7 п.п. больше доли респондентов с финансовой подушкой безопасности (20%) в 2020 году. 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше.

Чаще люди с финансовой подушкой встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%), а также тех, кто оценил уровень своего заработка как хороший или отличный (42%). Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, — семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием, пришли к выводу аналитики.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
деньги заработок москвичи россияне соцопрос счастье

Материалы по теме
«Ромир» рассказал, сколько россияне могут купить бургеров
Экономика
За лето россияне купили рекордный с 2017 года объем игристого
Бизнес
Россияне в августе нарастили покупки валюты в 2,5 раза
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Жители Москвы увидят затмение Луны 18 сентябряОбщество, 06:15
В России стало не хватать архитекторовОбщество, 06:00
Стали известны причины признания Слепакова иноагентомПолитика, 06:00
Маск удивился отсутствию покушений на демократовПолитика, 05:50
NYT рассказала о шутках Трампа из-за незаконченной игры в гольфПолитика, 05:31
В Париже умерла вдова чешского писателя Милана КундерыОбщество, 05:26
Россиянам для счастья стало нужно больше денегОбщество, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Аксае на фоне природных пожаров загорелся рынок на площади 2 тыс. кв. мОбщество, 04:55
Байден выступил с заявлением после возможной попытки покушения на ТрампаПолитика, 04:22
Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президентаПолитика, 04:21
В Курской области уничтожили несколько беспилотников типа «Баба-яга»Политика, 03:39
Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWBБизнес, 03:25
CNN узнал о данных разведки США о заговоре Ирана против ТрампаПолитика, 03:15
В Польше ввели режим стихийного бедствия из-за наводненияПолитика, 02:50