Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки безопасности

27% опрошенных россиян имеют накопления, которые позволят прожить три и более месяцев, чаще всего это жители городов-милионников, говорится в исследовании НАФИ. Каждый шестой россиянин сможет прожить без дохода меньше недели

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

27% россиян заявили о наличии накоплений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, что на 7 п.п. больше доли респондентов с финансовой подушкой безопасности (20%) в 2020 году, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (есть у РБК).

Согласно результатам опроса, 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше. Чаще люди с финансовой подушкой встречаются среди жителей городов-миллионников (38%), с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%), а также тех, кто оценил уровень своего заработка как хороший или отличный (42%)

Каждый четвертый (27%) опрошенный рассказал, что ему хватит накоплений на один-два месяца, каждый пятый (21%) — на один месяц, каждый шестой (17%) сможет прожить без дохода менее одной недели. 63% россиян заявили, что ведут семейный бюджет в той или иной форме, 82% своевременно оплачивают счета, 81% ответственно планируют покупки, а 75% контролируют личные финансы.

Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, — семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием, пришли к выводу аналитики.

Вместе с тем в 2022 году о наличии накоплений заявлял каждый третий россиянин (32%). Также, согласно опросу, сейчас доля тех, у кого нет финансовой подушки, на 5 п.п. сократилась по сравнению с показателями 2020 года.

«Это достаточно высокие показатели, и мы рассчитываем на дальнейшую положительную динамику в будущем. Ведь уровень финансовой грамотности напрямую влияет на благосостояние ее граждан», — считает заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Как отмечают эксперты, оптимальный размер финансовой подушки должен быть равен трем-шести среднемесячным доходам, что позволит в трудной жизненной ситуации не влезть в долги и сохранить привычный уровень жизни.

НАФИ провел опрос в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов России. Выборка построена на данных статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Ранее аналитики финансового маркетплейса Сравни выяснили, что 69% российских семей принимают важные финансовые решения совместно. Согласно результатам исследования, за материальное обеспечение чаще отвечает муж, а за планирование бюджета, организационные и бытовые дела — жена.