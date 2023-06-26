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Мужчины и женщины по-разному оценили накопления в долларах и рублях

Опрос: мужчины чаще за накопления в долларах, женщины — в рублях
В рубль чаще верят представители старшего поколения, предпочтение доллару и евро чаще отдает молодежь, выяснили исследователи. Кроме того, среди женщин оказалось больше верящих в рубль, а среди мужчин — в доллар
Доллар/Рубль USD/RUB ₽84,700 +0,77% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽92,340 +0,17% Купить
Фото: Светлана Денисова / ТАСС
Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Лучшей валютой для сбережения средств большинство россиян (43%) назвали рубль, сторонников доллара оказалось 14%, евро — 7%; причем за хранение денег в национальной валюте чаще выступают женщины (49%), за заначки в американской — мужчины (20%), следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

В устойчивости рубля уверены чаще всего россияне старше 34 лет (62%), уверенность в евро и долларе разделяют чаще представители молодежи (39 и 44%).

Кроме того, вера в доллар растет вместе с ежемесячным доходом: при заработке до 49,9 тыс. руб. за американскую валюту отдали голос 30%, в диапазоне с 50 тыс. до 79 тыс. — 36%, при зарплате от 80 тыс. — 40%. В рубле при этом одинаково уверены зарабатывающие до 49,9 тыс. руб. и от 80 тыс. руб. (62 и 63%), но среди получающих доход между этими суммами уровень поддержки составил 53%.

Однако доверие к российской валюте по сравнению с прошлым сентябрем упало на 5 п.п., к американской и европейской — выросло на 7 и 6 п.п., главной причиной исследователи называют произошедшее в последнее время укрепление доллара и евро к рублю. Вместе с тем, по сравнению с прошлым мартом, уверенных в перспективах рубля стало больше на 13 п.п., тогда как количество полагающихся на евро и доллар почти не изменилось.

Исследование было проведено в июне методом опроса во всех округах страны среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Согласно результатам февральского опроса, каждый третий житель России (32%) копит деньги на черный день, на случай утраты всех источников дохода. Другими популярными целями сбережений стали отпуск (20%), недвижимость (17%), будущее детей (16%), создание пассивных источников дохода (14%), жизнь после выхода на пенсию (12%), ремонт (11%), автомобиль, собственное образование или медуслуги (8%), дорогие вещи (7%) и открытие собственного дела (6%).

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Как отметили исследователи, женщины чаще говорили, что создают подушку безопасности или копят без определенной цели, тогда как мужчины чаще сообщали, что планируют потратить сбережения на инвестиции, покупку машины или образование.




 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
денежные накопления доллары рубли
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