Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского

Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского

Российские и польские следователи приступили к очередному осмотру деталей разбившегося в 2010 году польского самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Повторный осмотр ранее запросила польская сторона в связи с расследованием обстоятельств крушения Ту-154М, говорится в сообщении. За 2019 год осмотр стал вторым, уточнили в пресс-службе. Польская делегация состоит из семи человек, осмотр проходит при участии российских следователей и криминалистов.

В сообщении отмечается, что российская сторона не сомневается в причинах катастрофы. Согласно версии СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

Последний осмотр обломков Ту-154М по инициативе польской стороны состоялся в июне. Помимо обследования деталей самолета комиссия провела дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы. В СК России отмечали, что польская комиссия осталась довольна результатами осмотра и выразила желание продолжать совместную работу.