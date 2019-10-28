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Польская комиссия второй раз за год осмотрела обломки Ту-154 Качиньского

Российские и польские следователи приступили к очередному осмотру деталей разбившегося в 2010 году польского самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Повторный осмотр ранее запросила польская сторона в связи с расследованием обстоятельств крушения Ту-154М, говорится в сообщении. За 2019 год осмотр стал вторым, уточнили в пресс-службе. Польская делегация состоит из семи человек, осмотр проходит при участии российских следователей и криминалистов.

В сообщении отмечается, что российская сторона не сомневается в причинах катастрофы. Согласно версии СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

Последний осмотр обломков Ту-154М по инициативе польской стороны состоялся в июне. Помимо обследования деталей самолета комиссия провела дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы. В СК России отмечали, что польская комиссия осталась довольна результатами осмотра и выразила желание продолжать совместную работу.

Общество
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

Самолет Ту-154M, на борту которого летели президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование страны, разбился при заходе на посадку в Смоленске 10 апреля 2010 года. В результате крушения погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров.

В апреле 2018 года польская комиссия аннулировала официальный правительственный отчет 2011 года о причинах крушения. Предыдущие выводы комиссии о причинах крушения назвали ложными. Согласно новой версии, самолет разбился не из-за ошибки экипажа, а из-за взрывов на борту самолета, которых было не менее двух.

Доклад представили после того, как комиссию возглавил бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Он неоднократно называл катастрофу Ту-154 терактом с целью «лишить Польши руководства, которое вело страну к независимости».

Теги: Ту-154, Польша, Лех Качиньский
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