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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число летальных исходов в столице достигло 5025 человек
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались девять пациентов с подтвержденным COVID-19, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались девять пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

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За весь период пандемии в столице из-за коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли 5025 пациентов. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали чуть меньше трети от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 18 926 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом, согласно данным Росстата за апрель—июль, в стране умерли 37 908 человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Фото:Михаил Плецкий / Global Look Press

По данным оперативного штаба на утро 16 сентября, число заразившихся COVID-19 в России достигло отметки в 1 079 519 человек. Из них в Москве — 273 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (70,8 тыс.), Санкт-Петербург (39,8 тыс.), Нижегородская (30 тыс.) и Свердловская (27,2 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2701), Московской (1261), Свердловской (537), Нижегородской (532) областях, Дагестане (529), Красноярском крае (525), Новосибирской (401), Ростовской (416) и Тульской (351) областях.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков
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